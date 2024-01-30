Lamborghini'nin 2026'ya kadar siparişleri doldu

Lamborghini, 2026'ya kadar otomobil siparişlerinin dolduğunu duyurdu. CEO Stephan Winkelmann gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir öngörüde bulunmak için biraz erken, ancak pazarda herhangi bir zayıflık belirtisi yok" dedi.

İtalyan otomobil üreticisi, ilk plug-in hibrid modeli Revuelto'yu tanıttığı geçen yıl 10 binden fazla araç satarak rekor kırdı ve iki yıllık siparişlerini hızla artırdı. Lamborghini, Ferrari gibi rakiplerinden yıllar sonra, 2028'de ilk bataryalı modelini üretme planlarıyla elektrikli araçlarını yavaş yavaş tanıtıyor. Winkelmann, "Bu teknolojiyi ilk kullanan biz olmak istemiyoruz. En iyi olduğumuzda ve teknoloji olgunlaştığında piyasaya çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Elektrilikliye geçme konusundaki ölçülü hızına rağmen Lamborghini, Sant'Agata Bolognese'deki fabrikasının karbondan arındırılması da dahil olmak üzere şirketin 60 yıllık tarihindeki en büyük yatırım planı ile desteklenen bir sürdürülebilirlik stratejisini izliyor. Lamborghini ayrıca 2026 yılına kadar en az 500 yeni çalışanı işe alacağını söyledi.