LE MONDE: Türkiye, Avrupa otomotiv üretiminin kalbi oldu

Fransız Le Monde’un haberine göre, Türkiye’de Renault’nun Bursa’daki Oyak Renault fabrikası, Avrupa otomotiv endüstrisinin en önemli üretim üslerinden biri haline gelmiş durumda. 5 bin 600 çalışanı ve yaklaşık 800 robotla faaliyet gösteren tesis, Avrupa pazarına yönelik üretimin merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bursa’daki fabrikada montaj hattından her 56 saniyede bir araç çıkarken, üretim haftanın altı günü, 24 saat esasına göre sürdürülüyor. Tesisin yıllık azami üretim kapasitesi 390 bin araç olarak açıklanıyor.

Oyak Renault, son iki yılda yeni modeller için 400 milyon euronun üzerinde yatırım yaptı. Bursa tesisinde Clio 6 ve Dacia Duster modelleri seri üretimle banttan indiriliyor. Üretilen araçların yüzde 70’inden fazlası ihraç edilerek başta Avrupa olmak üzere dış pazarlara gönderiliyor.

Otomotiv ekosisteminin merkezi

Le Monde’a göre Bursa ve çevresi, Oyak Renault’nun yanı sıra Tofaş Fiat Stellantis ve Toyota gibi büyük üreticilerin varlığıyla Türkiye’nin en yoğun otomotiv bölgelerinden biri konumunda bulunuyor. Araçlarda kullanılan parçaların yüzde 40 ila 50’si Türkiye’de üretilirken, tedarikçilerin yüzde 80’i fabrikanın 200 kilometrelik çevresinde yer alıyor. Bu durum, maliyet ve lojistik açısından Türkiye’yi avantajlı kılıyor.

İhracatın lokomotifi

2024 yılında Bursa bölgesinde toplam 434 bin araç üretildi. Türkiye’nin otomotiv ihracatı aynı yıl yaklaşık 32 milyar euroya ulaşırken, üretimin yüzde 81’i Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderildi.

Yeni yatırımlar ve rekabet

Türkiye otomotiv sektöründe rekabet de giderek artıyor. Toyota, Manisa ve çevresindeki yatırımlarıyla üretim kapasitesini artırırken, Ford Otosan İzmit’te 2 milyar euro tutarındaki yeni yatırım planını hayata geçiriyor. Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin Manisa’da fabrika kurma planı da Türkiye’nin küresel otomotivdeki cazibesini güçlendiriyor.

Riskler ve zorluklar neler?

Buna karşın sektörü zorlayan unsurlar da bulunuyor. Türkiye’de resmi enflasyonun Kasım 2025 itibarıyla yüzde 31 seviyesinde açıklanması, kur oynaklığı ve kurumlar vergisinin yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılması kârlılığı baskılıyor. Ayrıca Avrupa Birliği’nin çevre düzenlemeleri, otomotiv üreticilerini elektrikli araç yatırımlarını hızlandırmaya zorluyor.

Haberde, Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg’un 2022’den bu yana iç pazarda lider konuma yükseldiği ve Almanya pazarına giriş yaptığı da vurgulanıyor. Le Monde’a göre tüm bu gelişmeler, Türkiye’yi Avrupa otomotiv endüstrisinde vazgeçilmez bir üretim ve ihracat üssü haline getiriyor.