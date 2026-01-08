Lüks araçta büyüme pazarı 3'e katladı

AYSEL YÜCEL

ODMD’nin açıkladığı verilere göre, 2025’te otomobil satışları yüzde 10,62 artışla 1 milyon 84 bin 496 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 10 büyüyerek 283 bin 904 adede ulaştı. Böylece toplam pazarda satışlar 2024’teki 1 milyon 238 bin 509 adetten 2025’te 1 milyon 368 bin 400 adede yükseldi. 2025 yılı aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 191 bin 620 adet oldu. Aynı ayda otomobil satışları yüzde 8,54 artışla 146 bin 319 adede çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 27,83’lük güçlü bir sıçramayla 45 bin 301 adede ulaştı. Böylece aylık bazda en yüksek satış adesine ulaşıldı.

Düşük segment pay kaybediyor

2025’te pazarın yüzde 82,7’sini A, B ve C segmentlerindeki ekonomik araçlar oluşturdu. Ancak bu oran, bir önceki yıla göre yaklaşık 3 puanlık gerilemeye işaret etti. 2024’te 840 bin 201 adet olan A, B ve C segmenti toplam satışları, 2025’te 896 bin 640 adede yükseldi, büyüme oranı yüzde 6,7’de kaldı. Segment kırılımlarına bakıldığında en ucuz modellerden oluşan A segmentinde daralma dikkat çekti. A segmenti satışları 5 bin 88 adetten 4 bin 150 adede gerileyerek yüzde 18,4 küçüldü. B segmenti neredeyse yatay seyretti; satışlar 291 bin 686 adetten 292 bin 700 adede çıktı. C segmenti ise ana pazarın lokomotifi olmaya devam etti. C segmenti satışları 2025’te yüzde 10,4 artarak 599 bin 790 adede ulaştı.

Lüks segmentte sert sıçrama

Asıl çarpıcı tablo ise lüks segmentte ortaya çıktı. D, E ve F segmentlerinden oluşan lüks pazar, 2024’te 140 bin 140 adet iken, 2025’te 187 bin 856 adede yükseldi. Böylece lüks segment satışları bir yılda 47 bin 716 adet artarken, büyüme oranı yüzde 34’e ulaştı. Lüks segmentin toplam otomobil pazarı içindeki payı yüzde 14,3’ten yüzde 17,32’ye çıktı. D segmenti 2025’te yüzde 41,7’lik artışla 145 bin 312 adede yükselerek lüks büyümenin ana taşıyıcısı oldu. E segmenti yüzde 13,2 artışla 35 bin 746 adede, F segmenti ise yine yüzde 13,2 artışla 6 bin 798 adede çıktı. Veriler, yüksek fiyatlara rağmen tüketicinin daha donanımlı ve üst segment modellere yöneliminin güçlendiğini gösterdi.

SUV liderliği sürüyor

Gövde tiplerine göre bakıldığında SUV modeller açık ara liderliğini korudu. 2025’te satılan otomobillerin yüzde 61,9’u SUV oldu. Toplam 671 bin 819 adet SUV satışı gerçekleşti. Sedan otomobiller yüzde 22,8 pay ve 247 bin 5 adetle ikinci sırada yer alırken, hatchback otomobiller yüzde 14,4 pay ve 156 bin 78 adet satışla üçüncü sırada kaldı.

Bozkurt: 2026’da tempo korunur

■ ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2026 yılında da 2025’e benzer bir satış temposu beklediklerini söyledi. 2025’in inişli çıkışlı ama hareketli bir yıl olduğunu belirten Bozkurt, “İnşallah 1,5 milyon adetlik pazar seviyesini de ileride göreceğiz. Otomotiv sanayisi 2025’te 42 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2026 yılında yeni üretim yatırımlarının yapıldığı, ihracatın arttığı ve istihdamın büyüdüğü bir yıl olmasını temenni ediyoruz” dedi.

İthal payı artmaya devam ediyor

■ Pazardaki bir diğer dikkat çekici başlık ise yerli–ithal dengesi oldu. 2024’te otomobil ve hafif ticari araç toplamında yerli araçların payı yüzde 29,1 iken, 2025’te bu oran yüzde 28,3’e geriledi. Yerli satışlar adet bazında artmasına rağmen, toplam pazarın daha hızlı büyümesi yerli payını aşağı çekti. İthal araçların payı ise yüzde 70,9’den yüzde 71,7’ye yükseldi. Otomobil özelinde bakıldığında ise tablo biraz farklılaştı. 2024’te otomobilde yerli payı yüzde 29,6 iken, 2025’te yüzde 29,8’e çıktı. Yerli otomobil satışları bir yılda 32 bin 548 adet artarak 323 bin 223 adede ulaştı. Aynı dönemde ithal otomobil satışları 761 bin 273 adet oldu.