Lüks otomobil markası dünyanın en pahalı bebek arabasını üretti!

Lüks otomobi üreticisi Aston Martin direksiyonunu bambaşka bir pazara kırdı. İngiliz otomobil devi Egg ile iş birliği yaptı “egg3” adını verdiği bebek arabasını piyasaya sürdü. Ancak bebek arabası fiyatıyla dikkat çekiyor. Yeni üretim şimdiden “dünyanın en pahalı bebek arabalarından biri” oldu.

Bu kez bebek arabası sahnede

Aston Martin, bu kez direksiyonu bambaşka bir alana kırdı. İngiliz bebek arabası üreticisi Egg ile iş birliği yapan marka, “egg3” isimli bebek arabasını tanıttı. Ancak fiyatı dudak uçuklatıyor.

Aston Martin’in imzası atıldı

Aston Martin egg3, otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı tasarım çizgilerini, Egg’in yıllardır geliştirdiği konfor ve dayanıklılık tecrübesiyle buluşturuyor. Aracın gövde hatları ve lastik tasarımı, Aston Martin’in imzasını taşıyor. Ürün, teknoloji ya da akıllı özelliklerden çok, “lüks ve prestij” algısıyla öne çıkıyor.

Seçili ülkelerde satışa çıkacak

Bebek arabasının satış paketi de lüks battaniye, yağmurluk ve farklı araçlara uyumlu adaptörler gibi aksesuarlarla birlikte geliyor. İlk etapta Birleşik Krallık ve bazı seçili ülkelerde satışa sunulacak.

Dünyanın en pahalı bebek arabası oldu

Aston Martin egg3’ün başlangıç fiyatı 2 bin 500 sterlin (yaklaşık 100 bin TL). Aksesuarlarla birlikte fiyat daha da yükseliyor. Bu da ürünü dünyanın en pahalı bebek arabalarından biri haline getiriyor.

Aston Martin’in bu adımı, lüks markaların otomobil dışında farklı alanlara da yönelmesinin son örneği. Daha önce de birçok premium marka, yüksek fiyatlı ve özel tasarım ürünlerle zengin tüketicilere ulaşmayı hedeflemişti.

Lüks ve statünün simgesi oldu

Aston Martin egg3, işlevsellikten çok marka imajı ve “statü göstergesi” olarak dikkat çekiyor. Kısacası bu bebek arabası, sadece bir taşıma aracı değil, aynı zamanda “ebeveynlerin statü oyuncağı” olmaya aday.