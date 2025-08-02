Mahkeme, Tesla'nın 243 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi

Miami Federal Mahkemesi'nin kararı sonrasında Tesla hisseleri, Ulusal Menkul Kıymet Satıcıları Otomatik Teklifler Birliği’nde (NASDAQ) yüzde 1,83 değer kaybetti. Karara göre, Tesla 129 milyon dolarlık maddi tazminatın yüzde 33’ü olan 43 milyon doları ve buna ek olarak 200 milyon dolarlık cezai tazminatı ödeyecek. Tesla, araçlarının otopilot işlevleriyle ilgili bir davanın ardından ilk kez tazminat ödemek zorunda kaldı.

Florida'nın Key Largo bölgesinde 2019 yılında, Tesla sürücüsü George McGee bir kavşaktan geçerken, park halindeki araçlarının yanında duran iki kişiye çarptı. 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon kazada hayatını kaybetti, erkek arkadaşı Dillion Angulo ise ağır yaralandı.

''Elon Musk, dünyaya otopilotun insanlardan daha iyi sürdüğünü ilan etti''

Mahkeme kararının ardından davacıların avukatı Brett Schreiber, ''Tesla, otopilot sistemini sadece kontrollü erişimli otoyollar için tasarladı, ancak sürücülerin başka yerlerde de bu sistemi kullanmasını kasıtlı olarak kısıtlamamayı tercih etti. Ayrıca, Elon Musk da dünyaya otopilotun insanlardan daha iyi sürdüğünü ilan etti" dedi.

Tesla, karara itiraz etmeyi planlarken, kazadan sürücünün sorumlu olduğunu ileri sürüyor. Tesla'dan yapılan açıklamada, ''Bugünkü karar yanlıştır. Bu karar, otomotiv güvenliğini geriletmekle beraber Tesla'nın ve tüm sektörün hayat kurtaran teknolojiler geliştirme ve uygulama çabalarını tehlikeye atmaktan başka bir işe yaramaz'' ifadesi kullanıldı. Tesla, ''otopilot sisteminin dikkatli bir sürücüyle birlikte kullanılmak üzere geliştirildiğini ve aracı otonom hale getirmediğini" vurguladı.