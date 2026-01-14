Manisa OSB'de hareketlilik: BYD fabrika inşaatına başladı!

Türkiye otomotiv sanayisi açısından kritik öneme sahip BYD Manisa Fabrikası projesinde uzun süredir beklenen hareketlilik başladı. Temmuz 2024’te imzalanan anlaşmanın ardından sessizliğe bürünen ve kamuoyunda eleştirilere konu olan geniş arazide, inşaat faaliyetleri resmen hayata geçirildi.

İş makineleri sahaya indi

Henüz geçtiğimiz ay, 22 Aralık 2025 tarihinde proje hakkında "sahada hareket yok" yorumları yapılırken, bugün sabah saatlerinde gelen görüntüler tabloyu tamamen tersine çevirdi.

Otomotiv uzmanı İsmail Bayramoğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı drone ve saha görüntüleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) hareketliliği gözler önüne serdi. Görüntülerde; temel kazı çalışmalarının hızlandığı, iş makinelerinin sahaya indiği ve altyapı hazırlıklarının yoğun bir şekilde sürdüğü görüldü.

Çinli elektrikli araç devi, 1 milyar dolarlık bu yatırımla Manisa'da yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Sadece montaj değil, batarya üretimini de kapsayan entegre tesisin, şirketin daha önceki taahhütlerine göre 2026 yılı sonunda üretime başlaması planlanıyor.