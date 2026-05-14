Manisa'da fabrika kuracaktı: Otomotiv devi BYD’nin yeni adresi belli oldu

Çin’in önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, Avrupa’daki üretim ağını genişletmek amacıyla yeni fabrika alternatiflerini masaya yatırdı.

Türkiye’nin Manisa ilinde kurulması planlanan ve yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım değerine sahip tesis projesi gündemdeki önemini korurken, şirketin attığı yeni adımlar da dikkat çekiyor.

BYD’nin uluslararası operasyonlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra’da gerçekleştirilen Financial Times “Future of the Car” konferansında yaptığı açıklamalarda, Avrupa’daki üretim stratejilerine dair önemli mesajlar verdi.

İtalya ve Fransa fabrika planlarında öne çıkıyor

Bloomberg News’un aktardığına göre Stella Li, BYD’nin yalnızca Stellantis ile değil başka Avrupalı üreticilerle de temas halinde olduğunu söyledi.Li, “Yalnızca Stellantis ile değil, başka şirketlerle de görüşüyoruz. Avrupa'da mevcut her tesisi değerlendiriyoruz çünkü bu atıl kapasiteyi kullanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Şirketin kısa listesinde İtalya’nın öne çıktığını belirten Li, Fransa’nın ise düşük elektrik maliyetleri nedeniyle uzun vadede dikkat çekici bir seçenek olduğunu ifade etti.“

Tesis incelemeleri sürüyor

BYD’nin ortak girişim yerine fabrikaları doğrudan kendi bünyesinde işletmeyi tercih ettiğini söyleyen Stella Li, bunun “daha kolay” olduğunu dile getirdi.Li ayrıca, Maserati gibi zor dönemden geçen köklü markaların üretim tesislerini de incelediklerini belirtti. Orta İtalya’daki Cassino fabrikasına yönelik soruya ise “Avrupa’da pek çok tesisi ziyaret ettik” yanıtını verdi.Şirketin henüz kesin bir karar vermediğini söyleyen Li, “İncelemeye devam ediyoruz, ancak henüz somut bir adım atmadık” dedi.

Elektrikli araç talebi yükseliyor

Çin’de yaşanan sert fiyat rekabeti nedeniyle yurt dışı yatırımlarını hızlandıran BYD’nin, özellikle Avrupa pazarındaki büyümeye odaklandığı belirtiliyor.Orta Doğu’daki çatışmalar sonrası artan yakıt fiyatlarının elektrikli araç talebini yeniden canlandırdığı ifade edilirken, BYD’nin Avrupa satışlarında da hızlı yükseliş yaşandığı kaydedildi.Öte yandan Stellantis’in de kısa süre önce Çinli Leapmotor ile iş birliğini genişletme kararı aldığı ve İspanya’daki iki fabrikasını elektrikli araç üretimi için tahsis ettiği açıklandı.