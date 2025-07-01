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Mayıs ayında elektrikli araç ve şarj soket sayısında yüzde 4 artış görüldü

Elektrikli araç şarj soket sayısı mayısta yüzde 4 artarak 30 bin 680'e ulaştı. Aynı dönemde elektrikli araç sayısı yüzde 6,8 artışla 247 bin 344'e yükseldi.

Haber Merkezi
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Mayıs ayında elektrikli araç ve şarj soket sayısında yüzde 4 artış görüldü
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Elektrikli araç şarj soketlerinin sayısı, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artışla 30 bin 680’e ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Mayıs ayına ilişkin “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporuna göre, Türkiye genelindeki şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü ise yüzde 5,6 artarak 2 bin 200 megavata yükseldi.

Toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 4 arttı

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 4 artışla 30 bin 680'e çıktı. Bu rakam, nisanda 29 bin 496 olarak kayıtlara geçmişti.

AC şarj soket sayısı yüzde 3,2 artışla 17 bin 783'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 5,1 artarak 12 bin 897'ye yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 17 bin 231, DC şarj soket sayısı ise 12 bin 265 olarak kaydedilmişti. Öte yandan, nisanda 231 bin 474 olan elektrikli araç sayısı mayısta yüzde 6,8 artışla 247 bin 344'e ulaştı.

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