Mayra Gonzales Velasco yanıtladı: Nissan Türkiye'de üretime mi başlayacak?

Nissan Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mayra Gonzales Velasco, Qashqai modelinin Türkiye'de kendi segmentinde rekabetçi olmaya devam edeceğini belirterek, "Elbette ki pazar lideri olmayı yine bekliyoruz. Şu anda piyasada bu segmentte 90'dan fazla rakipten bahsediyoruz. Yeni Qashqai ile pozisyonumuzu korumaya devam edeceğiz." dedi.

Yeni Nissan Qashqai'nin Türkiye tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında, Nissan Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mayra Gonzales Velasco ve Nissan AMIEO Bölgesi (Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya) Crossover Direktörü Adrien Levesque, Nissan'ın Türkiye ve global planlarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mayra Gonzales Velasco, Qashqai modelinin Türkiye'de kendi segmentinde rekabetçi olmaya devam edeceğini belirterek, "Elbette ki pazar lideri (C-SUV segmentinde) olmayı yine bekliyoruz. Şu anda piyasada bu segmentte 90'dan fazla rakipten bahsediyoruz. Yeni Qashqai'yle elbette pozisyonumuzu korumaya devam edeceğiz. Ama e-POWER teknolojisi, elektrikli araçlar kategorisi içerisinde bizi bir adım daha ileri taşımış oluyor. Zaten 2030'a kadarki hedefimiz de bunu bu şekilde idame ettirmek." ifadelerini kullandı.

"3. nesil e-POWER teknolojisi Nissan'ın 'Arc iş planının' bir parçası"

Velasco, Nissan'ın 3'üncü nesil e-POWER teknolojisinin Nissan'ın gelecek vizyonu olan "Arc iş planının" bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Mevcut e-POWER teknolojisinin performansını sürekli olarak arttırma gibi bir gayretimiz var. Zaten bunun bir adım sonrası da tamamen elektrikliye geçiş oluyor. Elektrikli araçlarla ilgili genel olarak baktığımızda, insanları endişelendiren şeylerden bir tanesi, mesela bunların şarj süreleri, şarj meselesi. 3'üncü neslin zaten bütün faydaları da biraz burada ortaya çıkıyor." dedi.

Üçüncü nesil e-POWER teknolojisinin Türkiye'de nasıl konumlanacağıyla ilgili bir değerlendirme yapmanın zor olduğunu dile getiren Velasco, "Çünkü görünürde bütün piyasa, bütün dünyadaki piyasalar, elektriğe doğru bir geçiş sağlayacak. Kimisi biraz daha hızlı ilerleyebilir, kimisi daha yavaş olur, pozisyonuna göre değişir ama en nihayetinde bunu belirleyecek olan da birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi müşteri talebi, bir diğeri teşvikler. Bir başka şey, hükümetlerin devlet desteği, bir diğer şey de zaten bunun kendi içerisinde alacağı hız ve gelen regülasyonlar olacak. Onun için buradaki esas mesele, bu belirsizliklerin biraz var olacağı ama bunu mükemmeliyete doğru taşıyabilmek." ifadelerini kullandı.

"Nissan'ın 2030 hedefi değişmedi"

Mayra Gonzales Velasco, Nissan'ın 2030'a kadar yüzde 100 elektrikli araçlara geçme hedefinin değişmediğini ancak bir anda elektrikli araca geçmenin de problemleri beraberinde getirebileceğini belirterek, "Çünkü pazarın dinamiklerini, müşteri taleplerini görmemiz gerekir. Esas mesele bunun hızını tutturabilmek. 'Neden piyasanın hızından daha hızlı gidelim?' diye temkinli hareket etmeye çalışıyoruz. Mesela Hindistan'da spesifik bir ürünle ilgili elektrikli araç planımız var. O plan durmadı. Orada herhangi bir değişiklik yok." diye konuştu.

Türkiye'de Qashqai modelinin C SUV segmentinde daha önce lider olduğuna ve bunun yeniden gerçekleşebileceğine dikkati çeken Velasco, "Benim bu araçla ilgili görüşüm şu, katılırsınız, katılmazsınız bilmem ama yeni araç eskisinden çok daha iyi. Onun için daha önce lider olduysak, şimdi de yine lider olabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'de üretim meselesi konusunda çok kapalı değiliz"

Valesco, Türkiye'de üretim yapma konusuna ilişkinse "Türkiye'de üretim meselesi... Belki gündeme geliyor. Evet, biz bu konuda da çok kapalı değiliz. Pazar ne talep ediyor? Biraz bunlara bakmak lazım. Örneğin, bizim Sunderland'de bununla ilgili, zaten çok sağlam kurulu bir düzenimiz var. 35 binden fazla çalışan var orada. Sürekli olarak, yoğun bir şekilde üretim yapılıyor ve bütün, her türlü imkan mevcut." ifadelerini kullandı.

Nissan'ın Türkiye'deki pazar payını artırmaya devam etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Valesco, Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem'in ekibiyle çok iyi iş çıkardığını, Türkiye ekibinin planlarından ve stratejilerinden memnun olduklarını sözlerine ekledi.

"Bizim işimiz, bütün seçenekleri elimizin altında tutabilmek"

Nissan AMIEO Bölgesi Crossover Direktörü Adrien Levesque da yeni Micra, G-TR ve Nismo modellerinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağıyla ilgili şu anda net bir duyurunun olmadığını ifade ederek, "Nismo'nun Avrupa'ya geleceğiyle ilgili duyuru yapıldı. Ama Türkiye'ye tam olarak ne zaman gelir? Bunun takvimiyle ilgili, maalesef şu anda bir şey söyleyemiyorum. Aynı şey Micra için de geçerli. Zaten zamanı gelince biz bunun duyurusunu yapacağız." dedi.

Levesque, Türkiye'de otomotiv sektöründeki düzenlemelere ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Tabii regülasyonlar, kararlar değişebiliyor tek bir gecede. Ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil, Avrupa'da da bununla karşılaşıyoruz. Mesela, elektrikli araçlarla ilgili olan düzenlemeler, regülasyonlar değişti ki zaten Avrupa'da da seçimler gerçekleşti biliyorsunuz. Biz şirket olarak aslında bu tür senaryolara hazırlıklıyız, alışkınız ve hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Avrupa'da da böyle yine Çin piyasasıyla ilgili gelişmeler de sürekli önümüze geliyor. Onun için her yerde bir belirsizlik var. Bizim işimiz, bütün seçenekleri, opsiyonları, masada, önümüzde, elimizin altında tutabilmek. Belki burada 2035'e kadar tam elektrikliye geçilmesi düşünülüyor. Bu belki olur, belki olmaz. Bilmiyoruz ama cevabımız ne olursa olsun, bizim burada hedeflediğimiz şey, hem hacim olarak buna hazırlıklı olmak hem de bu esnekliği sağlayabilmek."