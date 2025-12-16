Mercedes Benz, Türkiye satışlarında voltaj yükseltti

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Mercedes-Benz, Türkiye’de satışlarını hızlandırırken büyüyen elektrikli araç pazarında da payını artırıyor. Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, markanın premium segmentte pazarın üzerinde büyüdüğünü belirterek, elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının yüzde 22’ye ulaştığını söyledi. Adam, tamamen elektrikli yeni CLA ile markanın elektrikli ve dijital dönüşümde yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

EKONOMİ Gazetesi’ne konuşan Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, otomotiv sektörünün 2025’e temkinli başladığını ancak yılın ikinci yarısıyla birlikte belirgin bir toparlanma yaşandığını söyledi. Kasım ayı itibarıyla pazarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’un üzerinde büyüdüğünü hatırlatan Adam, otomobil satışlarındaki yaklaşık yüzde 11’lik artışın yıl sonu için umut verdiğini ifade etti.

Mercedes-Benz olarak Kasım sonu itibarıyla 28 bin 457 adet satış gerçekleştirdiklerini belirten Adam, “Bu sonuçla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 büyüdük. Premium segmentteki güçlü konumumuz, yenilikçi modellerimiz ve satış sonrası hizmetlerimiz bu performansta etkili oldu. 2025’in 11 ayında pazarın üzerinde büyüyerek premium segmentteki liderliğimizi sürdürdük” dedi.

Satışlarda en çok tercih edilen modelin E-Serisi olduğunu vurgulayan Adam, bu modelin Türkiye’de uzun yıllardır premium segmentin en güçlü oyuncularından biri olduğunu söyledi. Elektrifikasyonun premium segmentte giderek daha belirleyici hale geldiğine dikkat çeken Adam, sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında elektrikli araç satışlarında güçlü bir artış yakaladıklarını kaydetti.

Adam’ın verdiği bilgiye göre, Kasım ayı itibarıyla Mercedes-Benz’in Türkiye’deki elektrikli araç satışları 6 bin 179 adede ulaştı. Elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı da yaklaşık yüzde 22’ye çıktı. Adam, “Türkiye’de sattığımız her 5 araçtan biri elektrikli. Bu dönüşümde özellikle 3 bin 340 adetlik satışla EQB önemli bir rol oynadı” diye konuştu.

SUV talebinde model bazlı kayma var

Yeni ÖTV düzenlemeleri ve ithalata yönelik uygulamaların pazar dinamiklerini etkilediğini dile getiren Adam, premium segmentte müşteri tercihlerinin yalnızca fiyat odaklı olmadığını vurguladı. “Mercedes-Benz müşterileri için deneyim, teknoloji ve hizmet kalitesi ön planda” diyen Adam, SUV modellerine yönelik ilginin arttığını ancak bunun segment değişiminden çok model tercihleri arasında bir kayma şeklinde yaşandığını söyledi.

Adam, bu dönemde SUV satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 10 bin 613 adede çıkardıklarını aktardı ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre en uygun modeli seçtiğini belirtti. Tamamen elektrikli yeni CLA 350 4MATIC’in Türkiye lansmanını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Adam, yeni CLA’nın Mercedes-Benz’in bugüne kadar ürettiği en akıllı otomobil olduğunu söyledi. Yeni CLA’nın, markanın tamamen elektrikli yeni altyapısı MMA platformu üzerinde geliştirilen ilk model olduğunu vurgulayan Adam, “WLTP’ye göre tek şarjla 715 kilometreye kadar menzil sunuyor. 10 dakikalık hızlı şarjla 300 kilometreye kadar menzil elde edilebiliyor” dedi. Yeni CLA’nın Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) ile çalışan ilk araç olduğunu aktaran Adam, sistemin sürekli kablosuz güncellemelerle her zaman güncel kaldığını ve yapay zekâ destekli yeni MBUX ile otomotivde yeni bir standart oluşturduğunu ifade etti.

Elektrikli AMG modelleri yolda

Önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 40 yeni model sunmayı planladıklarını belirten Adam, 2026 yılında Türkiye pazarına yeni elektrikli ve içten yanmalı modellerin geleceğini söyledi. Elektrikli yeni GLC, elektrikli C-Serisi, yeni GLB ve GLA’nın bu dönemde satışa sunulacağını kaydeden Adam, elektrikli AMG modellerinin de Türkiye’ye geleceğini açıkladı. 2026 sonuna kadar portföylerindeki elektrikli araçların payını yüzde 25 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Adam, “Elektrifikasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağında yatırımlarımıza devam ederek Türkiye’de premium segmentteki güçlü konumumuzu daha da sağlamlaştıracağız” dedi.