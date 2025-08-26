  1. Ekonomim
Mercedes-Benz'in hisse satış kararı Nissan'ın hisselerini sert düşürdü

Japon otomotiv devi Nissan hisseleri, ikinci büyük hissedarı Mercedes-Benz’in şirketteki yaklaşık yüzde 3,8’lik payını satma kararı almasının ardından salı günü yüzde 6 değer kaybetti. Hisseler, gün ortasında 341 yen seviyesine gerileyerek temmuz başından bu yana en sert günlük düşüşünü gördü.

Japon otomotiv devi Nissan, ABD ve Çin'deki satışlardaki düşüş ve gümrük vergilerinin baskısıyla haziranda sona eren çeyrekte 535 milyon dolar zarar açıkladı. Bu tablo, yatırımcıların şirketin toparlanma sürecine dair şüphelerini artırdı.

Nisan ayında göreve başlayan CEO Ivan Espinosa, Nissan'ı yeniden kârlı hale getirmek için köklü bir yeniden yapılanma planı duyurdu. Plan kapsamında 2027 mali yılına kadar üretim kapasitesi 3,5 milyon araçtan 2,5 milyona, üretim tesisleri ise 17'den 10'a düşürülecek. Espinosa, şirketin henüz toparlanma sürecinin başında olduğunu ancak maliyetlerde ilerleme sağladığını belirtti.

Mercedes-Benz'in hisse satış kararının gerekçesi

Mercedes-Benz sözcüsü, Nissan'daki hissenin 2016'da emeklilik fonu varlıklarına devredildiğini ve stratejik bir öneme sahip olmadığını ifade etti. Sözcü, satışın portföyün sadeleştirilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

Nissan, 2021'in başında mali sıkıntılarını hafifletmek için Mercedes-Benz'in (o dönem Daimler AG) yüzde 1,5 hissesini elden çıkarmıştı.

