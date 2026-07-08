Mercedes-Benz'te Çin freni! Satışlar yüzde 8 azaldı
Mercedes-Benz, ikinci çeyrekte otomobil satışlarının yüzde 8 düşüşle 417 bin 800 adede gerilediğini duyurdu. Çin'deki satışlar yüzde 30 azalırken, elektrikli araç satışları yüzde 50 arttı.
Mercedes-Benz, nisan-haziran döneminde ana otomobil iş kolundaki teslimatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 417 bin 800 adede gerilediğini açıkladı.
Şirket, satışlardaki düşüşün temel nedenleri arasında Çin pazarında artan rekabet ve yeni ürünlerin üretim artış sürecinin zamanlamasını gösterdi.
Çin'de satışlar ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 geriledi.
ABD ve Avrupa'da satışlar arttı
Mercedes-Benz, Çin'deki zayıf performansa karşın diğer önemli pazarlarda büyümesini sürdürdü.
İkinci çeyrekte otomobil satışları ABD'de yüzde 10, Avrupa'da ise yüzde 4 artış kaydetti.
Elektrikli araç satışlarında güçlü büyüme
Şirketin bataryalı elektrikli araç satışları ise otomobil ve hafif ticari araçları kapsayacak şekilde yüzde 50 artarak 63 bin adede yükseldi.
Avrupalı otomobil üreticileri, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de yerel üreticilerin agresif fiyat politikaları nedeniyle yoğun rekabetle karşı karşıya bulunuyor.
Mercedes-Benz de bu rekabet ortamının ikinci çeyrek satış performansını olumsuz etkilediğini belirtti.