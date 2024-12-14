Mercedes Türk CEO'su Sülün: Türkiye pahalı bir ülke konumuna geldi

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Süer Sülün, BloombergHT’de Arzu Maliki’nin Üst Düzey yayınında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Sülün, otomotiv sektörüne yönelik değerlendirmelerinde, "2024 yılına biz aslında baya bir sıkılaşacak ve pazarda bir düşüş bekliyorduk ona göre planladık. Umduğumuzdan daha az zor bir yıl oldu, daha az sıkılaştı” derken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Segment bazına bakarsak otomotivde daraldı da diyemeyiz. Türkiye’de Kasım sonu itibariyle hafif ticari ve otomobil olmak üzere 1 milyondan fazla araç satıldı. 2024’te satış olarak 2023’e hemen hemen paralel şekilde kapatacağız. Ağır vasıta tarafı biraz daha farklı davrandı, kamyonda yüzde 12 civarında bir daralma var; ama zaten geçen sene normalin üstünde bir pazar performansı vardı ve hala da iyi bir pazar. Otobüste herhangi bir daralma yok, sadece şehir içinde belediyelerde kamu tasarrufları ile ilgili olarak var biraz daralma var.”

“Türkiye pahalı bir ülke durumunda”

Sülün, genel olarak otomotiv sektörünün 2024 yılında yurtiçinde adet bazında çok büyük bir daralma yaşamadığını vurgularken, kârlılıklarda ciddi problemler yaşadıklarını da söyledi. Mercedes Türk CEO’su sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yüksek enflasyonun muhakkak bir negatif etkisi var. Yurtiçi pazarda bir nebze bunu enflasyonla beraber fiyatlara yansıtabiliyorsunuz ama yurtdışı pazarda bunu yapma ihtimaliniz hiç yok. Maliyetlerde de ciddi bir artış var, dolayısıyla karlılıklarda ciddi bir erozyon oluştu. Bu erozyon yurtiçi pazarda karlılıkları etkilerken, dış pazarda ülkenin ve üreticilerin rekabetçi gücünü etkiledi. Dolayısıyla Türkiye bugün itibariyle pahalı bir ülke durumuna geldi.”

“Son 3 yıldır bozuluyor”

Süer Sülün, “İhracat yapabilmek için rekabetçi imalat maliyetinizin olması lazım. Bu da son üç yıldır sürekli bozuluyor” derken, otomotiv endüstrisinde ana pazarlarının halen Avrupa olduğunu vurguladı. Kamyonda Avrupa pazarının yüzde 7 daraldığını ancak ihracatın yüzde 44 düştüğünü söyleyen Sülün, “Bunun da sebebi maliyet artışlarıyla sizin üretim ağınızdaki farklılaşmalar” dedi.

“Denge, ihracatçı aleyhine bozuldu”

Sülün ihracata yönelik söyledikleri de dikkat çekerken, şu ifadeleri kullandı:

Biz 2023’te toplam üretimimizin yarısını ihraç ederdik, bu sene bu yüzde 33’e düştü ki Türkiye’nin de en büyük kamyon ihracatçısı da biziz. Bu denge şu anda ihracatçı aleyhine bozulmuş durumda. Aşırı bir TL değerlenmesi var. Bunun tekrardan yerli yerine gelmesini ümit ediyoruz; çünkü aksi takdirde ülke olarak rekabetçiliğimizi kaybedeceğiz. Bir sürü sektör de bu dengesizlikten muzdarip. Bunun bir geçiş süreci de olduğunu düşünüyorum, bu dengelerin önümüzdeki dönemde düzeleceğini düşünüyoruz.”