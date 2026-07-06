Micron ve Ford arasında anlaşma: İmzalar atıldı

Micron Technology'den yapılan açıklamada, şirketin otomotiv sektöründe kullanılan kritik bellek çözümlerinin üretimini artırdığı aktarıldı.

Bu yatırımların şirketin küresel ölçekte hızla artan bellek ve depolama talebine uyum sağlamak için tedariki ölçeklendirmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, aynı zamanda otomotiv ekosistemini desteklediği ve ABD'nin kritik altyapısının güçlendirilmesine katkı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın Micron'un otomotiv müşterileri için üretimi genişletme ve yerelleştirme yönündeki mevcut yatırımlarıyla desteklendiği, buna Virginia eyaletinin Manassas kentindeki tesisinde gelişmiş DRAM üretiminin artırılmasının da dahil olduğu ifade edildi.

Şirketin açıklamasında, söz konusu stratejik müşteri anlaşmasının Micron'un 2026 mali yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin düzenlenen toplantıda bahsedilen 16 anlaşmadan biri olduğu belirtildi.