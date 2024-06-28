MASFED Başkanı Aydın Erkoç: Faiz düşmedikçe otomobil piyasası canlanmaz

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu(MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el oto piyasasında durgunluğun devam ettiğini belirtirken, yüksek faiz ortamında birikmiş parası olanın bunu faizde değerlendirdiğini, faizler düşmedikçe piyasanın canlanmayacağını açıkladı.

"Bayramda 2. el piyasası hareketlenmedi"

Yazılı açıklama yapan Aydın Erkoç, ikinci el oto satışının Mayıs’ta yüzde 20.6 azalarak 588 bin 886’ya gerilediğini bildirdi. Erkoç, Ocak-Mayıs döneminde ise satış miktarının yüzde 16.3 azalarak 2 milyon 789 bine gerilediği bilgisini verdi. Piyasadaki performans kaybının gün geçtikçe belirginleştiğini ifade eden Aydın Erkoç, “Biz motorlu araç satıcıları olarak bayramda bir nebze de olsa otomobil piyasasının hareketlilik göstereceğini düşünüyorduk. Ancak ikinci el piyasasında bunu göremedik. Sıfır araç satan bayilerin yine her zamanki gibi satışları vardı. Bunun sebebi gerek fiyat indirimi gerekse vadelendirme gibi kampanyalar yapabiliyor olmaları” diye konuştu.

Buna karşılık ikinci el ticareti yapan ticaret erbaplarının böyle bir şansı olmadığına değinen Erkoç, “Araçları zaten şahıslardan alıp, araç tutarının üstüne belli bir kar koyarak satış yaptıkları için indirim de vadelendirme de yapamıyorlar. Bunun yanı sıra herkesin bildiği gibi kredi faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının ise düşük olması maalesef ikinci el piyasasını durma noktasına getirdi” ifadelerin kullandı.

“Eskiden bayramlarda galericiler kendi bindikleri aracı bile satardı”

Bu bayramda beklenen ilgi olmadığının altını çizen Erkoç, eskiden bayramlarda galerici esnafın kendi bindiği özel aracı bile sattığını ama şimdi vatandaşın oto galerisine bile gitmediğini anlattı.

Kredi faizi yanı sıra mevduat faizindeki yükselişin de satışları olumsuz etkilediğine değinen Aydın Erkoç, “Maalesef faiz oranları düşmediği sürece piyasanın açılacağına inanmıyoruz. Öte yandan ihtiyaç sahipleri imkanı olsa dahi araç almak yerine yüksek getirisi sebebiyle ihtiyacını erteleyip toplu parasını faizde değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu durum da piyasanın önünde büyük bir engel oluşturuyor.” dedi.

“Sıfır araç için güvenlik yönetmeliği yerine 20 yaş üstü araçlar trafikten çekilmeli”

Uygulaması 31 Ağustos’a ertelenen Genel Güvenlik Önlemleri Yönetmeliğine de değinen Erkoç, Türkiye’de asıl sorunun sıfır otomobiller değil trafikte dolaşan 20 yaş üstü araçlar olduğunu belirtti. Erkoç, bu araçlar trafikten kaldırılmadan sıfır araçla ilgili uygulamanın hayata geçirilmesinin zorluğuna işaret etti.

Buna karşılık daha önce yapılan hurda indiriminin şimdi uygulanabilirliğine yönelik sıkıntılar yaşanabileceğine vurgu yapan Aydın Erkoç;

“Hurdaya ayrılması gereken araçların trafikten çekilmesi deekonomimize büyük bir darbe vurur. Daha önceden yapılan hurda indirimi şu an uygulanacak olsa çok ciddi sonuçları çıkar. Eskiden bir vatandaşa 5 – 10 bin TL hurda desteği veriliyordu. Bugün hurdaya gidecek araçlar 200 bin TL’den başlıyor. Kimse 10 bin TL hurda indirimi almak için aracını hurdaya çıkarmaz. Böyle konularda sektör paydaşlarının fikrinin alınması gerekiyor. Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat, nasıl ki araç piyasasında oluşan köpüğün ortadan kaldırılması için toplantılar düzenleyip konunun taraflarının fikrini aldıysa bu konuda da TOBB Otomotiv Meclisi üyelerinin, ticaret odalarının, MASFED’in, ODMD, OYDER, OSD gibi sektör kuruluşlarının fikrinin alınması faydalı olacaktır” dedi.

Aydın Erkoç gelinen noktada fiyatların daha fazla düşeceğine ihtimal vermediklerini, gerek sıfırda gerekse ikinci elde araç almak için uygun zaman olduğunu belirtti.