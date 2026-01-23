Motosiklet sert fren yaptı, otomobil tahtı geri aldı

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

2024’te 1 milyon 206 bin adetle tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan sektör, geçen yıl 885 bin adetle yeniden 1 milyon eşiğinin altına indi. Böylece yalnızca bir yıl önce otomobili geride bırakarak satış şampiyonluğuna ulaşan motosiklet, tahtı tekrar dört tekerleğe bıraktı.

TÜİK verileri, iki pazar arasındaki makasın otomobil lehine hızla açıldığını ortaya koyuyor. 2024’te 980 bin 341 adet olan otomobil satışları, 2025’te yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496 adede çıktı ve yeni bir rekor kırdı. Aynı dönemde motosiklette yaşanan yaklaşık yüzde 27’lik düşüş, sektörün son beş yıldaki yükseliş trendine sert bir mola verdi.

Sektör temsilcilerine göre bu kırılmanın arkasında başta vergi politikaları olmak üzere birden fazla faktör bulunuyor. Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Başarı Erbaş, düşüşün temelinde 2025 yılı başında yürürlüğe giren düzenlemelerin yer aldığını vurguladı. Erbaş, özellikle gümrük ve gözetim vergilerindeki artışların ithalat maliyetlerini hızla yukarı çektiğine dikkat çekerek, bunun doğrudan fiyatlara yansıdığını ifade etti.

Erbaş, son dönemde e-ticaretteki hızlı büyümenin ardından pazarın yeniden dengeye oturmasının da talebi sınırlayan unsurlardan biri olduğuna işaret etti. Ekonomik koşulların yanı sıra 50 cc sınıfındaki motosikletlere yönelik denetimlerin artmasının da satışları baskıladığını belirten Erbaş, sektörün lokomotifi konumundaki 50 cc benzinli motosikletlerde uzun süredir ilk kez yaklaşık yüzde 25’lik bir gerileme yaşandığını söyledi.

Yerli Honda, satışlara pozitif yansıyacak

Japon üretici Honda’nın Türkiye’de motosiklet üretimine hazırlanması ise sektör için önemli bir moral kaynağı olarak görülüyor. EKONOMİ’ye konuşan Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, İzmir’de kurulacak fabrika için sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, “Honda’nın yerel üretimi sonraki dönem için elbette pozitif bir katkı sağlayacak” dedi. Türkiye’de otomobil üretimini önceki yıllarda sonlandıran markanın, motosiklet üretimine bu yıl içinde başlaması bekleniyor. Yerli üretimin devreye girmesiyle maliyet baskısının bir ölçüde hafiflemesi ve pazara yeni bir canlılık gelmesi umut ediliyor.