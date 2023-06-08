Motus, 6 kıtada geniş ürün yelpazesiyle hizmet veriyor

BURCU SUNA/KONYA

Motus, üzerinde bulundukları bölgede bu yana SCF markalı iş makinesi kazıcı ve koruyucu çelik döküm parçaları ile özel analizli sfero motor krank mili parçaları ve diğer bütün parçalarda kendi teknik kapasitesi 2022 kalıplama, maçahane dışına çıkan yatırımlar ile artırılan dökümhanesinde döküyor. Motor krank millerini yurt içinde geniş bayi ağıyla yerli haneye yüzde 24 pazar payıyla arz verdiklerinde Motus Üretim Müdürü Aykut Cantekinler, “Motor krank millerini, yurt dışında ise 6 kıtada 68'den fazla ülkede 121'den fazla arz etmektedir. Krank satışımız içinde halen 2022 yılında yüzde 62 olan ihracat oranımızı 2023 yılında yüzde 70 olarak hedefliyoruz" dedi.

“Üretim programı aksamadan sürüyor”

Ürün yelpazesi içerisinde Mercedes, BMW, Wolksvagen, Audi, Peugeot, Citroen, Range Rover, Opel, Fiat, Renault, Ford, Mazda, Hyundai, Kia, Honda, Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Deutz, Perkins, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Daf, Iveco, Caterpiller, Komatsu vb. otomobil, kamyon, otobüs, tır çekicisi, traktör, iş makinesi gibi pek çok çeşidi olduğunu söyleyen Cantekinler, “Şirketimizin uluslararası ölçütlerine uygun ölçü ve toleranslarla üretip satmaktadır. Prensipleri 2050'ye kadar arzın süreceği, 2070'lerin kadar da kullanımı ve revizyonunun devamı tahmin edilen benzinli ve dizel içten yanmalı motorlar için yapmış olduğumuz üretim programımız aksatılmadan devam etmesini sağlamak' kullanıldı.

Hedef pazarlar hakkında da konuşan Cantekinler, “6 kıtada çok sayıda endüstri güçlü ülke ihracat gerçekleştiren şirketi 2022 yılı ve sonrasındaki pozisyonune Fildişi Sahili, Brezilya, Brezilya Ekvator, Gürcistan, Sırbistan gibi pek çok yeni ülkeler ve yeni giriş katarak dünyanın her yerindeki Motus markası ile motor krank milleri, SCF markası ile iş makinesi kovaları kazıyıcı ve koruyucu parçaları ihraç etmeye ve milli ekonomiye katkı vermeye devam etmeye devam ediyor” diye konuştu.

“Hem kapasite hem de kalite artacak”

Motus’un 2023 yılı yatırımlarını da aktaran Cantekinler, “Toplam bütçemizin yüzde 10’u kadarını ayırarak krank işleme bölümünde hem kapasite hem de kalite artışını temin yatırımlarını planladık. Pandemi sonrası Çin endüstrisinin uluslararası piyasalarda düşük fiyatlı agresif tavrı arttı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şartları her iki ülke ve bağlı ülkeler ile olan ticareti olumsuz etkiledi. Türkiye de yönetimi belirleyecek seçim ortamına ilave 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler ile ekonomik kargaşa ve siyasi belirsizlik arttı. Bu sebeplerle baskılanan döviz kurlarının nasıl bir değişim göstereceği öngörülememekte. Bütün bu nedenler ile gerek harcamalar gerek ise yatırımlar temkinli ve adım adım atmak zorunda kalındı. Bunun doğal sonucu olarak şirketimizde 2023 yılını belirsiz/kararsız yıl 2024 yılını ise ancak yaklaşıldığında öngörülebilir olarak tespit ettik” dedi.

“MTU M60 tanklarının krankını ürettik”

ASELSAN/Konya şirket ana şebeke tedarikçisine girmeyi başardıklarını ifade eden Cantekinler, “Motus alanında profesyonel ve kurumsal çalışması ile sektöründe öncü rolünü üstleniyor. Krank milleri kalitemizi “Milli Savunma Bakanlığı Onaylı Tedarikçisi Belgesi” ile taçlandırdıktan sonra Balıkesir 6. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'na hava askeri araçlarına krank mili imalatı yapılmamış her türlü testlerden geçen ürünümüz 'Yerli/Milli Ürün' sertifikasını aldı. 'NATO Standartlarına Uygun Onaylı Tedarikçi Firma' listesinde yer alan Motus TSK'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan MTU M60 tanklarının krankını istenen teknik şartnameye uygun üretmeyi başarmış ve Yerli/Milli ürün eklentisiyle tedarik zincirinde yerini almıştır” diye konuştu.