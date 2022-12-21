MTV’de artış oranı yüzde 61.5 oldu: Vergisi 100 bin lirayı geçen araçlar var

Hüseyin GÖKÇE

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında yüzde 122.93 oranındaki yeniden değerleme oranının yarısına karşılık gelen yüzde 61.5 oranında artırıldı. Böylece Cumhurbaşkanı MTV’ye ilişkin yeniden değerleme oranının yarısı kadar belirleme yetkisini kullanmış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 1 Ocak 2018’den itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlardan 1-3 yaş arası olanlar için en düşük MTV (1300 cm3 altı) 1313 liradan 21120 liraya çıktı. 1800-2000 cm3 arasındaki taşıtlar için 7641 lira olan vergi 12 bin 340 liraya yükseltildi.

Öte yandan tescil tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrası olan araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin miktarını belirleyen tek kriter aracın yaşı ve silindir hacmi değil. Bunlara ek olarak araçların kasko değerine göre de kategorilendirilerek belirleniyor.

EKONOMİ’nin yaptığı hesaplamaya göre örneğin silindir hacmi 1300 cm3 ve altında olan 1-3 yaşındaki araçlardan değeri 114 bin 19 liranın altında olanlar için 2120 lira olan yıllık vergi, 114019-199775 lira değerindeki araç için 2 bin 330 lira oluyor.

Yıllık vergisi 100 bin lirayı geçen araç da var

En yüksek MTV, 4001 cm3 ve üzerindeki silindir hacmine sahip araçlar için alınacak. Bunlardan değeri 1 milyon 357 bin liraya kadar olan aracı vergisi 92 bin 725 lira, 1 milyon 357 bin liranın üzerindeki aracın vergisi ise 101 bin 152 lira olacak.