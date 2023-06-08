Mubitek, Proffer ve Destpro’yu piyasaya sunmaya hazırlanıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tasarım ve yazılım hizmeti veren Mubitek, kalıp, fikstür, özel makine tasarımı ile birlikte iş ortaklarına üretiminden lojistiğine ve müşteri tesislerinde devreye almaya kadar anahtar teslimi hizmet gerçekleştiriyor. Tasarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne yönelik mühendislik hizmetleri olduğunu belirten Mubitek Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Ciromuzun %80 ihracattan oluşmaktadır. İhracat müşterilerimiz Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren otomotiv yan sanayileridir. Otomobillerin ana gövde parçaları için 1000’i aşkın kalıp tasarlayıp ürettirdik. 40’ın üzerinde çalışan sayımız ve iş ortaklarımız ile yıllık 40 bin saat tasarım ve üretim kapasitemiz bulunmaktadır. Yazılım faaliyetlerimiz genel olarak proje bazlı tasarım ve imalat süreçlerinin verimliğini arttıran ve proje yönetimini hızlandıran uygulamalardan oluşmaktadır. Yapmış olduğumuz yazılımlarla tasarım sürecinde yüzde 35 verimlilik sağlamanın yanında, firmaların normlarında ve belirli standartta tasarım yapılmasını sağlamış olduk. Tasarım personeli değişse de tasarım için standartlar değişmediğinden devamlılık anlamında firmalara büyük bir katkı sağlamış olduk” diye konuştu.

Tasarım faaliyetleri sonucunda oluşan yüksek boyutlu dataların firma içerisinde yetkilendirmesi ve yönetimi için yazılımlar geliştirdiklerini vurgulayan Bintaş, “Böylelikle 30 revizyona kadar değişikliklerle gerçekleştirilen faaliyetlerin kolaylıkla yönetilmesini sağladık. Yine burada zamanın, donanım kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ile firmalara katma değer sağladık” dedi.

“Ciromuzu yüzde 75 artıracağız”

2023 yılının ilk çeyreğinde hedeflerine cirosal anlamda ulaştıklarını belirten Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Bu yıl özellikle Avrupa ülkelerindeki bazı ana otomotiv üreticilerinin Çin’de yaptırdıkları üretimlerini Çin’in politika ve büyüme hızını göz önüne alarak Türkiye’ye yönelteceğini bekliyoruz. Ülkemizde muhtemel gerçekleşecek üretim artışları hem tasarım hem de süreç yönetimlerinde verimlilik ihtiyacını doğuracaktır. Bu da hem yazılım ihtiyacını arttıracak hem de yeni inovatif ürünlerin talep edilmesini doğuracaktır. Ciromuzu bir önceki yıla göre %75 artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl yazılım faaliyetlerimize yatırım yapmayı planladık. Bu yatırım yazılım sektörünün doğası gereği nitelikli personel olarak gerçekleşecek. Mevcut devam eden bir yazılım projemizde sac kalıp tasarımındaki otonom seviyesi olan “Level 1”i “Level 4”e çıkarmayı hedefliyoruz. Level 5 zaten tam otonomi seviyesi demek. Gelecek yıllarda müşteri şartnamelerine uygun olarak kendi kendine tasarım yapan yazılım programları olacağını ön görerek çalışmalarımızı bu alanda konumlandırıyoruz. Bu yıl pazara sunmayı hedeflediğimiz iki ürünümüz var. Bunlardan birincisi kalıp teklifi hazırlama programı “Proffer”dir. Kalıp teklifi hazırlama çok karmaşık olup uzun zaman almaktadır. Yapay zeka algoritmaları, görüntü işleme ve veri madenciliği teknolojileri kullanarak teklif hazırlama robotu geliştiriyoruz. İkincisi ise TÜBİTAK destekleri ile hazırladığımız robotik süreç otomasyonu, yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini barındıran Destpro programıdır. Destpro’yu da bu yılsonuna doğru piyasaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu program tasarımdan üretime bütünleşik yönetimi sağlıyor” diye konuştu.

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“Lisans bedelleri ülkemizde kalacak”

Yerli ve milli üretimlerimizi tasarım/üretim ve yazılım olmak üzere iki başlık altında değerlendirdiklerini belirten Bintaş, “Tasarım/üretimlerimiz yüzde 100 yerli olup telif hakları müşterilerimize aittir. Müşterilerimiz Avrupalı otomotiv yan sanayi firmalarıdır. Yazılım ürünlerimiz olan Akıllı Tasarım Programı, Flow DM tasarım data yönetimi ve 3D katalog ürünlerimiz yüzde 100 yerlidir. Bilgisayar Destekli Tasarım Programımız Çizen ise yüzde 95 yerliliğe sahiptir. Tüm ürünlerimizin kullanım alanı proje bazlı imalat yönetimi özellikle sac kalıpçılık sektörüdür. Yapmış olduğumuz ürünlerin en büyük katma değeri yurtdışına gidecek olan lisans bedellerinin engellenmesi olarak değerlendirilebilir. Özellikle savunma sanayinde yapılan tasarımların gizliliğinin sağlanması da özem arz etmektedir” dedi.