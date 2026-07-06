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NATO'ya özel Togg limuzin üretildi

Ankara'da 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan kırmızı-beyaz renkteki Togg limuzinler, ulaşım hizmetinde kullanılacak.

Haber Merkezi
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NATO'ya özel Togg limuzin üretildi
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36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli özel hazırlandı.

Yerli ve milli araçlar, NATO Zirvesi boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

NATO'ya özel Togg limuzin üretildi - Resim : 1

Kırmızı-beyaz renkte NATO için özel hazırlanan 8 kişi kapasiteli limuzinler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek.

NATO'ya özel Togg limuzin üretildi - Resim : 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.

NATO'ya özel Togg limuzin üretildi - Resim : 3

Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.