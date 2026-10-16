Ne uçak ne helikopter! Elon Musk’ın yeni Tesla’sı havalandı (Video)

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Roadster’ı bilim kurgu filmlerini aratmayan bir gösteriyle tanıttı. Musk’ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile iş birliği içinde geliştirildiği belirtilen araç, tanıtım sırasında sergilediği sıra dışı hareketlerle dikkat çekti.

Teksas’ın McGregor kentindeki SpaceX test sahasında gerçekleştirilen gösteride otomobil, bir rampada vakum sistemi kullanarak ters yönde ilerledi. Ardından taklalar atan araç, roket iticileri sayesinde havada süzülerek iniş yaptı.

Gösterinin bir başka bölümünde ise yan yana sıralanmış araçların önünde duran Roadster havalanarak takla attı ve engeli aştı.

0’dan 96 kilometreye 1 saniyeden kısa sürede

Elon Musk, tanıtım sırasında yeni Roadster’ın performansına ilişkin iddialı açıklamalarda bulundu. Musk, otomobilin saatte 96 kilometre hıza bir saniyeden kısa sürede ulaşabildiğini ve saatte 370 kilometrenin üzerinde azami hıza çıkabildiğini söyledi.

Araçta SpaceX’in roket teknolojisinden yararlanan iticilerin kullanılması, Roadster’ın en dikkat çekici özellikleri arasında gösterildi. Ancak açıklanan performans değerlerinin ve havada gerçekleştirilen manevraların seri üretim araçta nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar netlik kazanmadı.

Tesla Roadster’ın fiyatı ne kadar olacak?

Tesla, etkinlik sonrasında Roadster için rezervasyon sayfasını da açtı. Sayfada iki farklı versiyon yer aldı: 50 bin dolar depozito gerektiren “Performance” ve hızlanma iticileriyle donatıldığı belirtilen, 250 bin dolar depozito gerektiren “Thrust” versiyonu.

Musk, tanıtım sırasında otomobilin nihai satış fiyatını açıklamadı. Tesla, yaklaşık 10 yıl önce Roadster’ın başlangıç fiyatını 200 bin dolar olarak duyurmuştu.

Rezervasyon için belirtilen depozito tutarları, otomobilin kesin satış fiyatı olarak değerlendirilmemeli.

Tek şarjla 1000 kilometre menzil iddiası

Tesla, yeni nesil Roadster’ı ilk kez Kasım 2017’de kamuoyuna tanıtmış ve teslimatların 2020’de başlamasının hedeflendiğini açıklamıştı. Dört kişilik olarak duyurulan otomobilin tek şarjla 1000 kilometre yol alabileceği de o dönemde paylaşılan iddialar arasında yer almıştı.

Ancak aracın geliştirme süreci yıllar içinde birden fazla kez ertelendi. Bu nedenle yeni tanıtım, Roadster’ın ne zaman seri üretime geçeceği ve müşterilere ne zaman teslim edileceği konusundaki beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

Roadster gecikmeleri Musk ile Altman arasında tartışma yaratmıştı

Roadster’ın uzun süren geliştirme süreci, Elon Musk ile OpenAI CEO’su Sam Altman arasında sosyal medyada yaşanan tartışmalara da konu olmuştu.

Altman, 50 bin dolarlık ön sipariş bedeli ödediği otomobil için 7,5 yıl beklemenin çok uzun hissettirdiğini belirtmişti. Musk ise Altman’ın parasını geri aldığını öne sürmüştü.

Yeni tanıtımla birlikte gözler, Tesla’nın yıllardır beklenen elektrikli spor otomobilini hangi tarihte üretime geçireceğine ve açıklanan özelliklerin nihai modelde ne ölçüde yer alacağına çevrildi.