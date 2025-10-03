Nissan 19 binden fazla aracını geri çağırdı
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre, Nissan, yaklaşık 19 bin 77 elektrikli aracını olası yangın tehlikesi nedeniyle geri çağıracak.
Yangın riski taşıdığı açıklandı
Cuma günü duyurulan geri çağırma, hızlı şarj sırasında aşırı ısınmaya eğilimli olabilecek araçları kapsıyor. NHTSA, söz konusu sorunun özellikle hızlı şarj işlemiyle bağlantılı yangın riski oluşturduğunu belirtti.
