Nissan ABD’de 643 bin Rogue model aracını geri çağırdı

Geri çağırmalar, motor yataklarındaki arızalar ve gaz kelebeği dişlilerinde kırılma riski üzerine odaklanıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) açıklamasına göre, Nissan toplam 642.698 Rogue kompakt SUV’yi etkileyen iki ayrı geri çağırma süreci başlattı. Şirket, araçların motor ve vites sistemlerinde güç kaybına yol açabilecek sorunlar tespit etti.

Motor yatakları ve gaz kelebeği sorunları

İlk geri çağırma, 2023-2025 model yıllarına ait, 3 silindirli 1,5 litrelik değişken sıkıştırmalı turbo (VC-Turbo) motorla donatılmış 323.917 Rogue aracını kapsıyor. NHTSA, bu araçlarda motor yataklarının arızalanabileceğini, bunun sonucunda sıcak yağ sızıntısı ve yangın riskinin artabileceğini bildirdi.

Bu geri çağırma, Nissan’ın geçen haziran ayında yaptığı 480 binden fazla Rogue, Infiniti ve Altima aracını kapsayan geri çağırmanın bir devamı niteliğinde bulunuyor. Federal düzenleyiciler, söz konusu üretim hatalarının motorun kullanım sırasında güç kaybetmesine ve kazalara yol açabileceğini belirtti.

İkinci geri çağırma ise 2024-2025 model 318.781 Rogue aracını kapsıyor. Bu araçlarda elektronik gaz kelebeği gövdesindeki dişlilerin kırılma riski bulunduğu, bunun da kaza olasılığını artırabileceği ifade edildi.

Her iki geri çağırma kapsamında yetkili bayiler, etkilenen araçları inceleyerek gerekli onarımları ücretsiz olarak yapacak. Nissan, 27 Mart 2026 tarihinde araç sahiplerine bilgilendirme mektubu gönderecek. Geri çağırma işlemlerinin resmi numaraları R25E2 ve R25E3 olarak kaydedildi.