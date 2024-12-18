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Otomotivin iki devi birleşme için görüşmeye başladı

Reuters'ın haberine göre Honda ve Nissan, birleşme de dahil olmak üzere ilişkileri kuvvetlendirmeye yönelik görüşmeler yapıyor.

Haber Merkezi
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Otomotivin iki devi birleşme için görüşmeye başladı
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Honda ve Nissan birleşme de dahil olmak üzere ilişkilerini kuvvetlendirmeye yönelik adımlar attı.

İki şirketin birleşme ihtimalini ele alması, bir zamanlar ülkenin rakip tanımayan otomotiv endüstrisinin Tesla ve Çinli rakiplerin yarattığı gerçeklikler nedeniyle şekil değiştirdiğine işaret ediyor.

Toyota karşısına güçlü bir yerli rakip çıkabilir

İlk olarak Nikkei gazetesinde yer alan görüşmeler, Japonya'nın ikinci büyük üreticisi Honda ile üçüncü olan Nissan'ın teknoloji alanında işbirliği yapmasını sağlayacağı gibi birleşme ile sonuçlanırsa ülkenin en büyük üreticisi Toyota karşısına güçlü bir yerli rakip de çıkarabilir.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, görüşmelerin holding şirketi kurmak da dahil olmak üzere iş birliğini artırma yöntemleri bulmak üzere gerçekleştiğini söyledi.

Kaynaklardan birine göre, şirketler birleşme ihtimalini ve Nissan'ın yüzde 24 pay ile en büyük hissedar olduğu Mitsubishi ile de birlikte çalışmanın yollarını değerlendiriyorlar.

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