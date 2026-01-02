Norveç’te elektrikli araç dönüşümü hız kesmedi

Norveç’te geçen yıl trafiğe kaydedilen yeni otomobillerin neredeyse tamamı tamamen elektrikli araçlardan oluştu.

Norveç Karayolu Federasyonu verilerine göre 2025 yılında yeni tescil edilen otomobillerin yüzde 95,9’u elektrikli araçlardan oluştu. Bu oran aralık ayında yaklaşık yüzde 98’e kadar çıktı.

2024 yılında bu oran yüzde 88,9 olmuştu.

Tesla, Norveç’te üst üste beşinci kez en çok satan otomobil markası oldu. Şirket, yüzde 19,1 pazar payıyla ilk sırada yer alırken, Volkswagen yüzde 13,3 ve Volvo Cars yüzde 7,8 payla Tesla’yı izledi.