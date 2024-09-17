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Norveç'te elektrikli araçların sayısı benzinli araçları geçti

Norveç'te tamamen elektrikli araçların sayısının ilk kez benzinli araçlardan fazla olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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Norveç'te elektrikli araçların sayısı benzinli araçları geçti
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Norveç Yol Federasyonu (OFV) tarafından yapılan açıklamada, 16 Eylül itibarıyla ülkede kayıtlı 2,8 milyon özel otomobilin 754 bin 303'ünün tam elektrikli, 753 bin 905'inin benzinli olduğu belirtildi.

Ülkede dizel araçların sayısının da düşmeye devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, "Tarihi değişim: Norveç yollarında artık benzinli araçlardan daha fazla elektrikli araç var." denildi.

OFV Direktörü Oyvind Solberg Thorsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu tarihi bir olay. 10 yıl önce çok az kişinin görebileceği bir dönüm noktası." ifadelerini kullandı.

Norveç'te özel otomobillerin elektrifikasyonunun yüksek bir hızda devam ettiğini ve ülkenin dünyada elektrikli araçların hakim olduğu bir binek araç filosuna sahip ilk ülke olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini ifade eden Thorsen, şunları kaydetti:

"Ancak oraya varmamız biraz zaman alacak çünkü, ülkede hala dizel motorlu 1 milyon kayıtlı binek araç var. Şu anda binek araç filosunun değişim hızına baktığımızda, 2026'da dizel araçlardan daha fazla elektrikli araca sahip olacağımızı söyleyebiliriz.”

Öte yandan, OFV hesaplamalarına göre, ülkedeki 2,8 milyon olan özel otomobil sayısı 2030'a kadar 3,1 milyona çıkacak.

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