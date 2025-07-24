ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, son ÖTV düzenlemesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Artan vergi yükünün sektörde ciddi sıkıntılara yol açacağını belirten Bozkurt, otomotiv sektörünün yılın ikinci yarısında zorlu bir süreçten geçeceğini ifade etti.

"Sistem hâlâ motor hacmine dayalı şekilde ilerliyor"

Yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV oranlarının artırıldığını ve sisteme yeni vergi kademelerinin eklendiğini vurgulayan Bozkurt, özellikle plug-in hibrit araçlara uygulanan vergilerin yeni kriterler doğrultusunda yükseltildiğini söyledi. Ayrıca, azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen arazi araçlarına yönelik ÖTV oranlarının da artırıldığını belirten Bozkurt, vergi oranlarını belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na devredilmesinin dikkat çekici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Yeni yetkinin tüm vergi sisteminin modern bir yapıya dönüştürülmesi açısından fırsat sunduğunu vurgulayan Bozkurt, "Ancak yayımlanan kanun değişikliklerine bakıldığında, sistem hâlâ motor hacmine dayalı şekilde ilerliyor. Yapılan matrah güncellemeleri, geçmişte olduğu gibi kısa sürede etkisini yitirebilir. Bu nedenle, mevcut sistem geçici bir çözüm sunuyor. Kalıcı ve uzun vadeli bir vergi sistemine geçilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vergi yükü hafifletilmeli"

Krediye erişim güçlüğü ve yüksek vergilendirme nedeniyle satışların baskı altında kalmaya devam edeceğini belirten Bozkurt, araçlar üzerindeki vergi yükünün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımını teşvik eden yeni bir vergi sistemi oluşturulması gerektiğini savundu.Bozkurt, "Bugün uygulanan yüksek vergilendirme yapısı, tüketicilerin otomobil sahibi olmasını zorlaştırıyor. Aynı zamanda iç pazarın büyümesini de engelliyor" diye konuştu.

"Sektörü zora sokacak"

Kanun değişikliğinde özellikle ticari 4x4 araçlara yönelik yapılan ciddi vergi artışına da dikkat çeken Bozkurt, bu düzenlemenin piyasa dengelerini bozacağını ve sektör için ciddi zararlar doğurabileceğini söyledi.Bozkurt, "Yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarılan ÖTV oranı, hem ithalat süreci içindeki araçlarda hem de bu tip araçlara ihtiyaç duyan madencilik ve inşaat gibi sektörlerde büyük kayıplara yol açabilir" uyarısında bulundu.Tüm bu gelişmelerin ardından, yılın ikinci yarısının otomotiv sektörü açısından oldukça zorlu geçeceğini öngördüklerini belirten Bozkurt, çağdaş ve sürdürülebilir bir vergi sistemine geçişin önemini bir kez daha vurguladı.