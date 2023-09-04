ODMD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta yüzde 79 arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı verilere göre, ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayına göre yüzde78,9 artarak 86.454 adet oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 64,7 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 oranında artarak 755.282 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 64,3 oranında artarak 582.419 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,4 artarak 172.863 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Ağustos ayında yüzde 78,9 otomobil pazarı yüzde 87,7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde55,1 oranında arttı.

2023 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayına göre yüzde 78,9 artarak 86.454 adet oldu.

2023 Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,7artarak 66.131 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 55,1 artarak 20.323 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,8 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,2 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,6 arttı."