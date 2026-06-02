ODMD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta daraldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), mayıs ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini açıkladı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,40 oranında daralarak 453.138 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 9,65 oranında daralarak 356.256 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,94 artarak 96.882 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Mayıs ayında yüzde 22,55, otomobil pazarı yüzde 23,19 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 20,13 oranında daraldı.

2026 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Mayıs ayına göre yüzde 22,55 oranında daralarak 83.442 adet oldu.

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,19 daralarak 65.386 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,13 daralarak 18.056 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 oranında daraldı.

Otomobil pazarı, 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 6, hafif ticari araç pazarı, 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,7 daraldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,3 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 9,6, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,8 arttı.

C segmenti öne çıktı

Pazarın yüzde 85'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 193.210 adetle yüzde 54,2 pay, B segmenti otomobiller 108.660 adetle yüzde 30,5 pay aldı.

SUV araçlar liderliğini korudu

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 64,8 pay, 230.921 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 19,8 pay ve 70.396 adet satış ile Sedan, yüzde 15,1 pay ve 53.855 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Elektrikli araçların yükselişi sürüyor

Benzinli otomobil satışları 148.075 adetle yüzde 41,6 pay, hibrit otomobil satışları 119.022 adetle yüzde 33,4 pay, elektrikli otomobil satışları 66.353 adetle yüzde 18,6 pay ve dizel otomobil satışları 20.683 adetle yüzde 5,8 pay, otogazlı otomobil satışları 2.123 adetle yüzde 0,6 pay aldı