ODMD: Şubatta otomotiv pazarı daraldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), şubat ayı "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı" bülteni yayınlandı.

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2,52 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,52 oranında artarak 163.401 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 0,86 oranında daralarak 130.831 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,79 artarak 32.570 adet oldu.

Aylık bazda daralma

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Şubat ayında yüzde 2,97, otomobil pazarı yüzde 8,21 daralırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 24,16 oranında arttı.

2026 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı şubat ayına göre yüzde 2,97 daralarak 88.039 adet oldu.

2026 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,21 daralarak 69.776 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 24,16 artarak 18.263 adet oldu.

10 yıllık ortalamalar yüksek

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 33,2 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 69.929 adetle yüzde 53,4 pay, B segmenti otomobiller 40.927 adetle yüzde 31,3 pay aldı.

En çok SUV satıldı

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 61 pay, 79.816 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 20,6 pay ve 26.926 adet satış ile Sedan, yüzde 18,2 pay ve 23.748 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 55.919 adetle yüzde 42,7 pay, hibrit otomobil satışları 42.439 adetle yüzde 32,4 pay, elektrikli otomobil satışları 23.302 adetle yüzde 17,8 pay ve dizel otomobil satışları 8.851 adetle yüzde 6,8 pay, otogazlı otomobil satışları 320 adetle yüzde 0,2 pay aldı.

Elektrikli otomobillerde değişim

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 74,2 artarak yüzde 16,2 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 53 azalarak yüzde 1,6 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 23,3 azalarak yüzde 27,5 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 4,2 azalarak yüzde 21,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 7 azalarak yüzde 0,4 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 20,8 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 36.574 adetle yüzde 28 pay, 140-160 gr/km arasındaki otomobiller 29.096 adetle yüzde 22,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 127.639 adetle yüzde 97,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 3.192 adetle yüzde 2,4 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 75,7 pay ve 24.653 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; pickup gövde tipi yüzde 8,6 pay ve 2.787 adetle 2. sırada yer aldı.