ODMD/Bozkurt: 2026’da otomotiv pazarı bu yılın gerisinde kalabilir

Ali Haydar Bozkurt, 2025 yılına dair değerlendirmelerini paylaşırken 2026’ya yönelik beklentilerini de aktardı. Otomotiv pazarının yılın ilk 11 ayında, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 büyüdüğünü belirten Bozkurt, toplam satış adedinin 1 milyon 177 bine ulaştığını ifade etti. Yılın özellikle son iki ayında piyasanın oldukça hareketlendiğine dikkat çekti.

Kasım ayı verilerine de değinen Bozkurt, “Pazar kasımda yüzde 9,8 oranında büyüyerek güçlü seyrini sürdürdü ve satışlar 132 bin 984 adede çıktı. Bu ivmenin aralık ayında da devam etmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

"Krediye erişim zorlukları ve yüksek vergilendirme politikaları, satışları sınırlandırmaya devam edecektir"

Ali Haydar Bozkurt, yılın en yoğun satış ayı olan aralıkta tüm markaların yıllık hedeflerini tutturmak adına en cazip kampanyalarını devreye aldığını belirterek, bu nedenle hem filo hem perakende müşterileri açısından oldukça hareketli günler yaşandığını söyledi.

Pazarın bu hızla devam etmesi halinde yılın 1 milyon 320 bin ile 1 milyon 350 bin adet bandında kapanacağını dile getiren Bozkurt, "Yılın başında 2024'e paralel bir pazar hacmi öngörülüyordu ancak Türkiye'nin yüksek nüfusu, artan mobilite ihtiyacı ve yaşlanan araç parkının yenilenme zamanının gelmiş olması, yeni rekor satış adetlerini destekleyen temel faktörler oldu. Yine de krediye erişim zorlukları ve yüksek vergilendirme politikaları, satışları sınırlandırmaya devam edecektir." dedi.

Otomobile ulaşmayı kolaylaştıran ve vergi yükünü azaltan çağdaş ve yepyeni bir vergi sisteminin oluşturulması önerisini yinelediklerini vurgulayan Bozkurt, devletin toplam gelirlerinin azalmadığı, araçlar üzerindeki vergi yükünün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımını teşvik eden bir vergi sistemini savunduklarının altını çizdi.

"Araç parkının gençleşmesi, çevre ve ekonomik katkı açısından büyük önem taşıyor"

Bozkurt, "Şu anda ülkemizin çok yaşlı bir araç parkı var ve bunun gençleşmesi çok büyük önem taşıyor. Bu araç parkının gençleşmesi, sadece yeni araç satışları açısından değil trafik güvenliği, çevre ve ekonomik katkı açısından büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

"Elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçlar, yaygınlaşmaya devam etti"

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Bozkurt, 2025 yılı boyunca yakından takip edilen bir diğer konunun da elektrifikasyona sahip araçların payı olduğunu anımsatarak, elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçların Türkiye'de yaygınlaşmaya devam ettiğini söyledi.

Birkaç yıl öncesine kadar dizel araçların pazarda yüzde 80 paya sahip olduğunu anımsatan Bozkurt, bu oranın halihazırda yüzde 10'un altına gerilediğini, hibrit araçların payının ise yüzde 27 civarında olduğunu anlattı.

Bozkurt, elektrikli araçların ise otomobil satışları içerisinde yüzde 18 paya ulaştığını kaydederek, "Ancak önümüzdeki yıllarda da artışın devam etmesi adına vergi teşvikleri önemli faktör olacak. Çünkü elektrikli araçların pazarda henüz yer edinmeye başladığı ve tüketiciler tarafından tercih edilmesi açısından emekleme aşamasında olduğu dönemdeyiz. Dolayısıyla elektrikli otomobiller araç parkının tamamında yaygınlaşana kadar teşvik edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"2026'nın ilk yarısı 2025'in devamı niteliğinde olacak"

Ali Haydar Bozkurt, bu yıl Türkiye otomotiv pazarında motorlu taşıtlara uygulanan özel tüketim vergisinin artacağına ve kurların yükseleceğine ilişkin endişeler ile altın fiyatlarının seyrinin otomobil alım talebini öne çektiğini söyledi.

Ekonomistlerin değerlendirmelerine bakıldığında ağırlıklı olarak 2026'nın ilk yarısının bu yılın devamı niteliğinde olacağının öngörüldüğüne işaret eden Bozkurt, "Yılın ikinci yarısı için ise küresel gelişmeleri ve ekonomik göstergeleri yakından takip etmek gerekecek. Şu anda tahmin yapmak için çok erken ancak 2026'nın, 2025'e kıyasla rekorun bir miktar altında adetlerle sonuçlanacağını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.