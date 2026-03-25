ODMD'nin yeni yönetimi belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Türk otomotiv sektörünün 57 markasını çatısı altında barındıran ODMD'nin 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Genel kurul gündeminin görüşüldüğü toplantının devamında derneğin yeni yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi de yapıldı.

ODMD'nin 2026-2028 Dönemi Yönetim Kurulu'nda, Selim Hakan Tiftik, Bahaettin Tatoğlu, Gino Bottaro, Özgür Yücetürk, Murat Berkel, Bülent Kılıçer, Abdullah Selim Okutur yer alırken, Denetleme Kurulu İbrahim Anaç, Zafer Başar, Tufan Akdeniz'den oluştu.

Yönetim Kurulu Yedek listesinde Halil Karagülle, Ahu Turan, Alican Emiroğlu, Uğur Sakarya, Gamze Gökçen Pilevne, Denetleme Kurulu Yedek listesinde ise İsmail Ergun, Yiğit Boztürk, Tansu Giz yer aldı.

ODMD'nin kurulduğu 1987 yılından bu yana her yıl düzenlediği genel kurul toplantılarında iki yılda bir seçim yapılarak yeni yönetim ve denetleme kurulu üyeleri belirleniyor.