OGD, 2026 “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışına 33 aday modeli duyurdu
Otomotiv Gazetecileri Derneği, 2026 yılı “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için 33 aday modeli açıkladı. Finalistler arasından yapılacak son oylamanın ardından seçimin kazananı, Haziran ayında düzenlenecek törende açıklanacak.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), 11’inci “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışına katılacak 33 modeli duyurdu. Dernek, aday araçların Şubat 2025 – Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarına sunulan yeni modeller arasından seçildiğini açıkladı.
Seçimin kazananı, Haziran ayında düzenlenecek törende açıklanacak
OGD üyelerinden oluşan otomotiv gazetecileri, Mayıs ayında test sürüşleri ve puanlama yaparak 7 finalist modeli belirleyecek. Finalistler arasından yapılacak son oylamanın ardından seçimin kazananı, Haziran ayında düzenlenecek törende açıklanacak.
Organizasyonda ana ödülün yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödül verilecek.
İşte aday modeller
Açıklanan 33 aday model şöyle sıralandı: Alpine A290, Audi A6, Audi Q5, Audi Q3, BMW X3, BMW iX3, BMW X5, BMW X7, BYD Atto 2, BYD Sealion 7, Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Ford Capri, Ford Explorer, Jeep Compass, Honda Prelude, Hyundai Inster, Hyundai Ioniq 9, Mercedes-Benz CLA, MG 7, Opel Frontera, Omoda 7, Skoda Elroq, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq Coupe, Renault 5, Renault Clio, Togg T10F, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tayron ve Volvo EX30.