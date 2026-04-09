OGD duyurdu: Türkiye’de yılın otomobili olmak için yarışacak 7 araç belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) düzenlediği Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında 7 finalist açıklandı.

OGD'den yapılan açıklamaya göre, 33 aday arasından belirlenen 7 finalist, BMW iX3, BYD Sealion 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F olarak sıralandı.

İlgili açıklamada, ana ödül olan “Türkiye’de Yılın Otomobili”nin yanı sıra organizasyonda “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller verileceği paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıl BYD SEAL U, Renault ve Kia ödülleri topladı

Geçtiğimiz yıl, 64 OGD üyesi uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplam 2 bin 690 puan alan BYD SEAL U zirveye yerleşmişti.

Otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü, Renault'un Duster modeli için gerçekleştirdiği "Kendi Lansmanını Yap" konsepti kazanmış; "Yılın Tasarımı" ödülü Kia EV3'e ve "Yılın İnovatif Projesi" ödülü elektrikli saydamlığı değişen tavan teknolojisiyle Renault Rafale modeline verilmişti.

Yılın Premium Otomobili kategorisinde ise Mercedes-Benz AMG GT ödüle layık görülmüştü.

Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında son 5 yılın kazananları ve aldıkları puanlar ise şöyle sıralandı:

• 2021 yılı Fiat Egea Cross 3.290 puan

• 2022 yılı Hyundai Tucson 3.710 puan

• 2023 yılı Nissan X-Trail 3.580 puan

• 2024 yılı Togg T10X 2.630 puan

• 2025 yılı BYD Seal U 2.690 puan