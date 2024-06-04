OİB Başkanı Baran Çelik: “Menzil sorunu elektrikli araca talebi azaltıyor”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Dünya genelinde elektrikli araç pazar payında bir gerileme gözlendiğine işaret eden OİB Başkanı Çelik, batarya konusunda önemli gelişmeler yaşanmasını beklediklerini belirterek bir diğer önemli kısıtın da şarj istasyon sayının ve altyapının yeterli olmaması olarak açıkladı. Elektrikli otomobil pazar payının Türkiye’de yüzde 7 seviyelerinde sürdüğüne işaret eden Baran Çelik, “Bu aslında beklenenin çok gerisinde. Avrupa’da da 2023 yılında yüzde 15 seviyelerinde olan elektrikli pazar payı yüzde 13 seviyelerine geriledi. Bir yavaşlamadan da söz edilebiliyor. Halbuki büyüme trendinin 2030 yılına kadar sıfır emisyonla tamamlanıp yüzde 50’lere ulaşacağı öngörülüyordu ki bu orana ulaşılması için bu yıl yüzde 15’lik elektrikli payının yüzde 20’lerde olması gerek. Bir talep daralması var” dedi. Elektrikli araçlar konusunda sağlanan teşviklerin yeterli olmamasının talebi daralttığını kaydeden Çelik, özellikle menzil konusunun halihazırda elektrikli otomobiller için bir problem teşkil ettiğini ifade etti. Çelik, “C veya B segmenti bir içten yanmalı aracı tam depo doldurduğunuzda 800-900 kilometre gidebiliyorsunuz. Ortalama bir araç, 1.3 litre, 1.5 litre seviyelerinde. Ama aynı segmentte bir elektrikli araçla 500 kilometre gidemezsiniz. Hatta kullanım özelliğinize göre menzil 200 kilometrelere kadar düşebilir.

Menzil sorunu araca olan talebi azaltıyor. Yapılan araştırma sonuçlarına göre araç şarj sürelerinin 20 dakikayı aşması halinde tüketicilerde memnuniyetsizlik ve araca referans vermeme gibi davranışların oluştuğuna dikkati çeken Baran Çelik, “Avrupa'da 600 bine yakın, Türkiye’de ise 17 bin şarj istasyonu var. Yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Şarj istasyon sayısında 2030 hedeflerine ulaşabilmek için olması gereken büyümenin yarısındayız. Bugün Avrupa'da da istenilen hızda altyapı kurulamıyor. Altyapının kurulamamasının sebebi bu konudaki girişim eksikliğinden değil, özellikle elektrik, nakil hatlarındaki altyapı sorunları. Altyapı yatırımları yapılarak şarj istasyon sayısının arttırılması gerekiyor” diye konuştu.

Elektrikli araç pazarında Çin’in büyümesinin pazarda rekabette sorunlar yaşama riskini artırdığına vurgu yapan Çelik, “Çin'de şu anda hali hazırda 100’ün üzerinde elektrikli otomobil firması var. Son 10 yılda 400’den fazla startup bazında girişim var. O açıdan inanılmaz bir ekosistem. 30 milyonluk bir pazar. Bu rekabetin içinde bundan önce nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.