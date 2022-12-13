OİB ödülleri sahibini buldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

İTÜ Çekirdek girişimcilik ekosisteminin girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdiği ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin paydaşı olduğu Big Bang Start Up Challange’da, 10 otomotiv girişimcisine 100’er bin TL olarak verilen OİB ödüllerine, AxMagShift, DKDB, EVbee, Hebunk, iyiMetal, Komporize, Orta ve Son Kilometre Teslimat Operasyonları için Sürücüsüz Teslimat Aracı ((Robeff), Oxodes, Şarj Ağı ve Tayko Pil layık görüldü. İki gün süren ve toplam 71 İTÜ Çekirdek girişimcisinin sahnede yaptıkları sunumla yatırımcıların desteğini istediği Big Bang'in açılışında konuşan OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu “OİB olarak hem ihracatta katma değeri artırmak hem de otomotivde yaşanan hızlı dönüşümü yakalamayı hedfliyoruz. Bunun için de gençlere ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Geleceğin ihtiyaçlarını anlayabilmek için gençlerin bilgisine, kültürüne ve süratine ihtiyaç var. Otomotiv içinde bulunduğu dönüşümle çok daha da popüler hale geldi. Enerji, nesnelerin interneti, bağlantılı teknolojiler, paylaşım ekonomisi, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık, bu kapsamlı dönüşümün önemli aktörlerini oluşturuyor. Yeni fikirler her zamankinden daha kıymeti. Girişimcilere daha çok imkan sağlanmalı. Sektörümüzü ve dolayısıyla ülkemizi kalkındırmak için hep birlikte büyük bir eko sistem olarak hareket etmeliyiz. Big Bang de bu eko sistemin en kıymetli ateşleyicilerinden biri” ifadelerini kullandı.