OİB, tedarik zincirindeki küresel iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Türk otomotiv endüstrisinin küresel pazarlardaki gücünü tanıtmak ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Schaeffler Satın Alma Heyeti ile bir araya geldi. OİB ve Schaeffler arasındaki görüşmeler, Türkiye otomotiv sektörünün uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adımı temsil etti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, program kapsamında yaptığı değerlendirmede “TAYSAD ve OİB merkezinde gerçekleştirilen B2B görüşmelerinde 30’dan fazla Türk ihracatçı, Schaeffler temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı. Bu görüşmeler, Türk tedarikçilerin üretim kabiliyetlerini küresel devlere tanıtmaları açısından büyük önem taşıyor. OİB olarak hedefimiz, bu tür stratejik iş birlikleriyle Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki gücünü daha da pekiştirmektir” dedi.

Programın ilk gününde heyet, Türkiye otomotiv tedarik sanayisinin yapısı, üretim kapasitesi ve yatırım potansiyeli hakkında detaylı bilgi almak üzere TAYSAD’ı ziyaret etti. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, “540’tan fazla üyemizle ve sağlam mühendislik ile Ar-Ge yetkinliğimizle sektörümüz yalnızca yüksek kaliteli bileşenler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bilgi birikimini ve inovasyonu da ihraç ediyor. Bu tedarikçi günü, iş birliği fırsatlarını keşfetmek ve küresel mobilite ekosisteminde sürdürülebilir büyüme için ortak stratejiler geliştirmek adına değerli bir platform olmuştur” diye konuştu. Etkinlik, Türk firmaları ile Schaeffler heyeti arasında potansiyel iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği ikili görüşmelerle sona erdi.