OİB’den mobilitede fark yaratan projelere 1 milyon TL ödül

EKONOMİ (BURSA) - Türk otomotiv endüstrisinin dünyada yaşanan dönüşümün güçlü bir parçası olmasını sağlayacak yenilikçi projeleri sektöre kazandırmayı hedefleyen OİB, Türkiye’nin en önemli girişimcilik etkinliklerinden olan Big Bang Start-up Challenge’a 2015 yılından bu yana ödülleriyle destek veriyor. Bu yıl OİB’in 1 milyon TL değerindeki ödüllerini OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Komite Başkanı Ömer Burhanoğlu, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Leon Kalma birlikte açıkladı. Buna göre OİB ödüllerine Newky, Whysee, ZGN Otonom, SuTech Otonom ve Powea Akıllı Enerji Çözümleri projeleri layık görüldü. Etkinlikte konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Son 18 yılın 17’sinde Türkiye ihracatının şampiyonu olan otomotiv endüstrimiz bu yıl yaklaşık 35 milyar dolar ihracat ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmaya hazırlanıyor. Bu başarıyı artırarak sürdürmeyi hem ihracatımızdaki katma değeri artırmayı hem de sektörümüzde yaşanan hızlı dönüşümü yakalamayı hedefliyoruz. Bunun için de 10 yılı aşkın süredir gençlere destek oluyor, sektörümüzün gücünün ve tecrübesinin, genç girişimcilerin yaratıcı akıllarıyla birleşmesini sağlıyoruz. Geleceğin ihtiyaçlarını anlayabilmemiz için gençlerin bilgisine, kültürüne, çevikliğine ihtiyacımız var” dedi.



OİB OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz OGTY’de desteklenen projelerin 44 milyon dolar yatırım aldığını, 15 milyon dolar ciroya ulaştığını ve 1.300’den fazla kişiye istihdam sağladığını vurguladı. Bu projelerin bugünkü değerlerinin 340 milyon dolar olduğunu bvelirten Burhanoğlu, “Ayrı bir gurur da yüzde 60’ının şirketleşmiş olması. Sektörümüze ve Togg’a kazandırılan start-up’lar var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Mobilitede yatırım almış her 2 start-up’tan 1’i mutlaka bizim programdan çıkıyor. Bu güzel sonuçlar sanayi temsilcilerinin desteği, yatırımcıların, girişim sermayesi fonlarının daha çok oyuna girmesi ve devletin teşvik mekanizmalarını oluşturmasıyla kalıcılığa ulaşacak. Big Bang de bu ekosistemin en kıymetli ateşleyicilerinden” diye konuştu.

OİB’in ödüllü projeleri:

Newky 200 bin TL

Whyseye 200 bin TL

ZGN Otonom 200 bin TL

SuTech Otonom 200 bin TL

Powea Akıllı Enerji Çözümleri 200 bin TL