OMTEC Otomotiv'e Honda Access Europe'dan "Mükemmel Performans" ödülü

ERHAN BEDİR / BURSA

Honda Access Europe’un her yıl düzenlediği Honda Access Europe Supplier Forum kapsamında verilen “Award in Appreciation of Excellent Performance” (Mükemmel Performans Ödülü), kalite, lojistik, proje geliştirme ve maliyet yönetimi kriterlerinde üstün başarı gösteren tedarikçilere takdim ediliyor. Bu yıl Türkiye’den prestijli ödüle layık görülen şirketler arasında OMTEC Otomotiv de yer aldı. OMTEC Otomotiv, ödülünü Honda Access Europe Genel Merkezi’nin bulunduğu Belçika’nın Aalst kentinde düzenlenen tedarikçi forumunda teslim aldı.

OMTEC Otomotiv Genel Müdürü Enis Özerdem, ödülü Honda Access Europe Başkanı Makoto Nakajo’ның elinden almanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Honda Access Europe’a duydukları güven ve takdir için teşekkür eden Özerdem, “Bu ödül, kalite, yenilikçilik ve güçlü iş ortaklıkları anlayışımızı daha da ileri taşımamız için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Kuruluşumuzun 30. yılında böylesine prestijli bir uluslararası ödüle layık görülmek bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Ödülümüz, ekip olarak ortaya koyduğumuz özverili çalışmanın ve kalite anlayışımızın global ölçekte takdir edilmesidir” dedi.