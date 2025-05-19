Opel, her 9 araçtan birini Türkiye’de satıyor

EKONOMİ/İSTANBUL

Stellantis bünyesindeki Alman otomotiv markası Opel, yeni SUV modeli Frontera’yı Türkiye’de satışa sundu. Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, Opel Türkiye’nin satış performansıyla globalde hızlı yükseliş sergilediğine dikkat çekti. Lansman kapsamında Opel CEO’su Florian Huettl de Türkiye’ye geldi. Yandaç, “Huettl’in ziyareti Opel’in Türkiye’ye verdiği önemin göstergesi” dedi.

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, bu yılın ilk 4 ayında Opel’in globaldeki tüm satışlarının yüzde 11’ini Opel Türkiye’nin gerçekleştirdiğini söyledi. Yantaç, “Yani satılan her 9 araçtan biri Türkiye’de yollara çıkıyor. İlk 4 ayın sonunda Türkiye olarak biz Opel’in dünyada bulunduğu ülke pazarları içerisinde 5,6 oranımız ile en yüksek pazar payına sahip olduğu ülkeyiz, Almanya ve İngiltere de buna dahil. Satış adedi olarak ise dünyada 3’üncüyüz.” diye konuştu.

Opel, ilk dört ayda yıllık bazda satışlarını yüzde 15’in üzerinde artırarak, 21 bin 226 araç sattı. Yantaç, beklentileriyle paralel bir satış yaptıklarını belirterek, “1 milyon 150 bin adet öngördüğümüz pazarda 70 bin adetlik satış ve yüzde 5,5 pazar payı hedeflemiştik. İlk 4 ayda toplam pazar payımızın yüzde 5,6 olması bu hedefe paralel ilerlediğimizi gösteriyor” dedi. Opel, hafif ticari araç satışlarında da hedefini aşarak yüzde 10’un üzerinde pazar payı elde etti. Yantaç, Yeni Frontera’nın gelmesiyle birlikte sonuçlarının çok daha kuvvetli olmasını beklediklerini ifade ederek, “Frontera ile pazar payımızı yüzde 8 ile 10 arasında bir noktaya getirip ilk 5’te bulunan marka olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yıl sonu tahminini yükseltti

Marka olarak, pazar beklentilerini de artırdıklarını ifade eden Yantaç, yılsonu için 1.2 milyon adetin üzerine çıkardıklarını söyledi. Bu yıl düşük emisyonlu 25 bin satış hedefleyen marka, 7 bin elektrikli ve 18 bin de hibrit araç satmayı planlıyor. Yantaç, “Böylece toplam satışlarımızın yüzde 35’ini düşük emisyonlu modeller gerçekleştirecek. Şu an bulunduğumuz her segmentte elektrikli motor seçeneği sunuyoruz” açıklamasını yaptı. Yantaç, yılsonuna doğru faizlerde düşüş olabileceğini, bu durumun özellikle hafif ticaride ötelenen talebi devreye sokabileceğini ifade etti.

Yeni Frontera, Türkiye’de satışa sunuldu

Tamamen elektrikli ve verimli 48 Volt hibrit güç seçenekleri ile sunulan yeni Frontera, tasarımı ve teknolojisiyle ön plana çıkıyor. Yiğit Yantaç, “İlk iki neslin ardından yeniden sahalara dönen yeni Opel Frontera, Avrupa’da küçük ve yarı kompakt crossover SUV’lar olarak tanımlanan B-SUV segmentinin en büyük araçlarından biri olarak C-SUV’lara yakın bir deneyim sunuyor.” dedi.

■ Tofaş’la birleşme büyütecek

Tofaş’ın, Stellantis Türkiye paylarının devralmasına da değinen Yantaç, şunları kaydetti: “Enerjisine, ve bize katacaklarına, bizim katacaklarımıza çok inanıyoruz, o yüzden güzel bir dönem olacak bizler için. Bu birleşme bize yeni imkanlar yaratacak. Örneğin finans ve finansmana erişim noktası, filodaki ağırlığımız, satış sonrası yayılım ve her şehre hizmet veriyor olmak. Bunlar kesinlikle pozitif.”

Yeni SUV modeli Frontera, Türkiye’de 1.345.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.