Opel’de dev kampanya için son 10 gün; Aklında olmayan bile otomobil değiştiriyor

Opel’in Aralık 2025 dönemine ait güncel fiyat listesi, marka tarafından açıklanan kampanya ve donanım seçeneklerine göre şekillendi. Yayınlanan tabloda, araçların liste fiyatları sunulurken, nakit alım ve dönemsel kampanyalar kapsamında uygulanan fiyatlar indirimli olarak ayrı şekilde belirtildi.

OPEL’DEN SIFIR FAİZLİ SATIŞ KAMPANYASI

Böylece tüketiciler, standart satış bedelleri ile kampanya avantajları arasındaki farkı net biçimde karşılaştırma imkanı buldu. Aralık ayına özel fırsatlar; bazı modellerde nakit indirimi, bazı donanım paketlerinde ise fiyat avantajı şeklinde öne çıktı. Donanım seviyesine göre değişen fiyatlar, Opel’in geniş ürün gamında farklı bütçe ve beklentilere hitap eden seçenekler sunduğunu ortaya koydu.

Opel 2025 Aralık güncel fiyat listesi şu şekilde:

Opel Corsa: Paket: 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition İndirimsiz fiyat: 1.390.000 TL İndirimli fiyat: 1.390.000 TL (Kampanya bulunmuyor)

Paket: 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition İndirimsiz fiyat: 1.648.000 TL İndirimli fiyat: 1.648.000 TL (Kampanya bulunmuyor)

Paket: 1.2 100 HP Benzin AT8 GS İndirimsiz fiyat: 1.752.000 TL İndirimli fiyat: 1.752.000 TL (Kampanya bulunmuyor)

Paket: 1.2 Hybrid 145 HP e-DCT6 GS İndirimsiz fiyat: 1.849.000 TL İndirimli fiyat: 1.849.000 TL (Kampanya bulunmuyor)

Paket: Corsa-e 100 kW GS (Elektrikli) İndirimsiz fiyat: 1.849.000 TL İndirimli fiyat: 1.662.000 TL

Opel Astra: Paket: 1.2 130 HP Benzin AT8 GS İndirimsiz fiyat: 2.148.000 TL İndirimli fiyat: 1.890.000 TL

Paket: 1.5 130 HP Dizel AT8 GS İndirimsiz fiyat: 2.250.000 TL İndirimli fiyat: 2.250.000 TL (Kampanya bulunmuyor)

Paket: Astra-e 115 kW Ultimate (Elektrikli) İndirimsiz fiyat: 2.384.000 TL İndirimli fiyat: 2.240.000 TL

Opel Mokka: Paket: 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition İndirimsiz fiyat: 2.002.000 TL İndirimli fiyat: 1.799.000 TL

Paket: 1.2 130 HP Benzin AT8 GS İndirimsiz fiyat: 2.118.000 TL İndirimli fiyat: 2.118.000 TL (Kampanya bulunmuyor)

Paket: 1.2 Hybrid 145 HP e-DCT6 GS İndirimsiz fiyat: 2.211.000 TL İndirimli fiyat: 2.211.000 TL (Kampanya bulunmuyor)

Opel Frontera (Yeni Model): Paket: 1.2 Hybrid 136 HP Edition İndirimsiz fiyat: 1.883.000 TL İndirimli fiyat: 1.883.000 TL

Paket: 1.2 Hybrid 136 HP GS İndirimsiz fiyat: 2.052.000 TL İndirimli fiyat: 2.052.000 TL

Paket: Frontera-e 100 kW GS (Elektrikli) İndirimsiz fiyat: 1.651.000 TL İndirimli fiyat: 1.580.000 TL

Opel Grandland: Paket: 1.2 Hybrid 136 HP e-DCT6 Edition İndirimsiz fiyat: 2.796.000 TL İndirimli fiyat: 2.576.000 TL

Paket: 1.2 Hybrid 136 HP e-DCT6 GS İndirimsiz fiyat: 2.951.000 TL İndirimli fiyat: 2.951.000 TL (Kampanya bulunmuyor)

Paket: Grandland Elektrik 157 kW Edition İndirimsiz fiyat: 3.100.000 TL İndirimli fiyat: 2.410.000 TL

Paket: Grandland Elektrik 157 kW GS İndirimsiz fiyat: 3.286.000 TL İndirimli fiyat: 3.286.000 TL (Kampanya bulunmuyor)

Opel Combo: Paket: 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential İndirimsiz fiyat: 1.512.000 TL İndirimli fiyat: 1.512.000 TL

Paket: 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition İndirimsiz fiyat: 1.786.000 TL İndirimli fiyat: 1.786.000 TL

Paket: 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate İndirimsiz fiyat: 1.928.000 TL İndirimli fiyat: 1.928.000 TL

opel.com.tr/kampanyalar sitesinde yer alan bilgiye göre başlatılan kampanya detayları şöyle:

Corsa

Edition AT8 ve GS donanımlarında 300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı*

Edition MT6 donanımında 150.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı*

Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Corsa Elektrik

300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı*

Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Frontera

150.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı*

Aralık ayına özel siyah tavan ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Frontera Elektrik

300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi*

Belirli meslek gruplarına özel 15.000 TL nakit indirimi**

**Meslek Grubu Kampanyası aşağıda belirtilen meslekler için geçerli olacaktır. Sağlık Çalışanları (Doktor, Diş Hekimi, Hemşire, Veteriner, Tıp Fakültesi Öğrencileri, Diğer Sağlık, İdari ve Teknik Personel olmak üzere sağlık hizmeti veren tüm sağlık çalışanları), Eczacılar, Hukuk Çalışanları (Avukat, Savcı, Hâkim), Eğitim Çalışanları (Profesör, Doçent, Akademisyen, Öğretmen), Emniyet Teşkilatı Mensupları, TSK Mensupları 01 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında kampanyaya katılım gösteren Opel Yetkili Satıcılarında ve nakit alımlarda geçerlidir. Kampanya kapsamındaki meslek gruplarında çalışan veya bu mesleklerden emekli olmaya hak kazanmış kişiler ile bu kişilerin 1.derece akrabaları kampanyadan yararlanabilecektir. Kampanyadan faydalanmak için ilgili meslek grubuna ait Meslek Kimlik Kartlarını / Belgelerini (meslek odası kayıt belgesi, e-devlet çıktıları gibi) ilgili bayiye ibraz edilmesi gerekmektedir. Hak kazanılan indirim ürün alımı sırasında bayilerin belirlediği satış bedelinden düşülecektir. Meslek Grupları Kampanyası diğer kampanyalarla birleştirilemez.

Aralık ayına özel siyah tavan ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Mokka

300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında GS donanımında 55.000 TL nakit indirimi*

Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri, bold pack ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Astra

300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı*

Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Astra Elektrik

300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı*

Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Grandland

400.000 TL 12 Ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında Edition donanımında 220.000 TL nakit indirimi*

Aralık ayına özel Teknoloji Paketi 14.000 TL**

Aralık ayına özel Ultimate Paket 140.000 TL**

Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Grandland Elektrik

Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Combo

600.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.050.000 TL 12 ay %1,55 faiz seçenekleri ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi*

Combo Elektrik

300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı*

Aralık ayına özel metalik renk ücretsiz.

Combo Cargo

600.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.050.000 TL 12 Ay %1,55 faiz seçenekleri ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 60.000 TL nakit indirimi*

Zafira

450.000 TL 12 ay %0 faiz 900.000 12 ay %1,80 faiz seçenekleri ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 90.000 TL nakit indirimi*