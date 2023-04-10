Opel'in CEO’su Huettl: Türkiye’de büyümek istiyoruz

Opel'n CEO'su Florian Huettl, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, markanın Türkiye planları ve otomotiv pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye daha önce geçen yılın temmuz ayında geldiğini anımsatan Huettl, Türkiye'de Opel'in 2022'de çok başarılı bir yıl geçirdiğini ve Opel'in ulaştığı pazar payının çok ciddi bir büyüme, pazarın da oldukça dinamik olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Opel Türkiye'nin, globalde diğer ülkeler arasında elde ettiği güzel sonuçlarla 2022'de 5'inci sırada olduğuna işaret eden Huettl, "Bu, aynı zamanda dinamik ve çok ciddi büyüme gösteren bir pazar. Opel yüzde 4'lük Avrupa pazar payına sahip. Geçen sene Türkiye'de yüzde 4,7, Fas'ta da yine yüzde 4'ün üzerindeydik. Yani bu bölgeler, iş fırsatlarının yüksek olduğu bölgeler anlamına geliyor geçen yılki rakamlara göre." diye konuştu.

“Online araç satın almak Opel'de çok kolay olacak”

Türkiye'de Opel'in internet sitesinin yakında yenileneceğini bildiren Huettl, "Kullanımı kolay, basitleştirilmiş, yalın, yani her konuda detoksun hakim olduğu bir müşteri yolculuğu tasarlıyoruz. Yani online araç satın almak Opel'de çok kolay olacak. Birçok müşteri online düzlemde otomobil satın alıyor, bu şekilde bir deneyim ile otomobil satın almaya başladılar. Artık müşteriler, bu yolculuğu evinden dijital ortamı kullanarak yapıyor." dedi.

“Türkiye'de ürünler açısından çok ciddi atağa geçeceğiz”

Florian Huettl, gelecek 2 yolda Türkiye'de ürünler açısından çok ciddi atağa geçeceklerini belirterek, şunları kaydetti: “Astra'nın bataryalı elektrikli versiyonu, yani salt elektrikli bir Astra’nın lansmanı önümüzdeki 3-4 ay içinde yapılacak. Şimdi elektrikli Astra'nın çalışmaları fabrikamızda tamamlanıyor. Yeni Astra elektrikli, ilk olarak 3 ülkede; Almanya, İngiltere ve Türkiye'de lanse edilecek. Neden? Çünkü Türkiye bizim için büyük bir pazar, önemli bir pazar, ana pazarlarımızdan biri. Burada büyümek istiyoruz. En ön saflarda yer almak istiyoruz. Türkiye'de başlayan elektrifikasyona geçiş hareketinin öncüsü olmak istiyoruz. Elektrikli Astra, önümüzdeki aylarda bu piyasaya çok büyük hareketlilik getirecek."

Türkiye'ye 2 yeni araç daha getirmeye karar verdiklerini bildiren Huettl, "2 hafta önce açıklamıştım. Grandland'i Eisenach fabrikasında üretmeye devam edeceğiz. Yeni Grandland 2024'ün ikinci yarısında tanıtılacak. Türkiye'de SUV, önemli bir segment. Orada büyüme potansiyelimiz çok yüksek, yeni Grandland açısından baktığımızda. Bu modelin elektrikli ve geleneksel güç ünitesine sahip olan versiyonu da olacak. Böylelikle tüm müşteri portföyüne, Türk pazarına hitap edecek olan bir ürün haline geliyor. İkinci olarak yeni bir B SUV'u da gelecek yıl Türkiye'ye getireceğiz." şeklinde konuştu.

2023 yılı için Türkiye ve Türkiye pazarı için son derece iyimser olduğunu ifade eden Huettl, pazarda çok iyi bir talep olduğunu ve marka olarak çok iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Huettl, markanın elektrifikasyona ve hidrojen yatırımına büyük önem verdiğini vurgulayarak, "Büyük fabrika projelerine, giga fabrikalara yatırım yapıyoruz. Ayrıca, ham madde üretimine yatırım yapıyoruz ki tedarik zincirinde bir sorun olmadan parça üretimi sürekli devam edebilsin. Batarya geri dönüşümü konusunda da yatırımlarımız mevcut." dedi.

“Elektrikli araçlara yönelim daha da hızlanacak”

Huettl, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Togg'un da devreye girmesiyle Türkiye elektrikli araç piyasasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Huettl, "Evet, hiç şüphe yok ki çok dinamik bir durum bizi bekliyor. Türkiye'de elektrikli araç piyasasında dinamikler hızlanarak ilerlemekte. Altyapı geliştikten sonra burada olduğu gibi, devlet de olumlu elverişli koşulları sunduktan sonra startuplar'a verilen teşvikler, vesaire çerçevesinde, elektrikli araçlara yönelim daha da hızlanacak, daha fazla marka bu işe girecek, daha fazla ürün sunumu olacak ve pazar çok hızlı bir şekilde büyüyecek." diye konuştu.

"Türkiye bizim için çok önemli bir ülke"

Florian Huettl, Türkiye'nin Opel için çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bizim için çok önemli. Çünkü Opel'in Türkiye'de güçlü bir marka olması gerektiğini düşünüyoruz ve Türkiye ve Almanya arasındaki yakın ilişkiler de tabii ki söz konusu. Her zaman için Türkiye piyasasında Türkiye pazarına özel bir ilgi gösteriyoruz, göstereceğiz. Elektrikli araçlara gidiş eğilimi çerçevesinde Opel'in bu eğilimleri şekillendiren bir marka olmasını istiyoruz. Bayilerimize gittiğinizde herkesin bilgili olduğunu göreceksiniz ve Türkiye için yeterli üretim olsun istiyoruz. Küresel çerçevede, Türkiye her zaman önceliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Opel olarak müşterilere cazip ürünler sunmaya devam etmeyi ve alanları genişletmeyi amaçladıklarını belirten Huettl, sözlerini şöyle tamamladı: "2022 itibarıyla biz B segmentinde yüksek paya sahibiz. Başarılıyız. Kısa vadeli hedefimiz, Türkiye'de büyümeye devam etmek. Geçen yılın üstünde büyüme göstermek. Bunu yaparken de C segmentini de kullanmak... Yani yeni lanse edeceğimiz Astra Elektrik ve Grandland ile… Bir yandan bunu yapıp kapsamı genişletmek, pazar payını büyütmek... Aynı zamanda, bataryalı elektrikli araçlar anlamında da biz öncü olmak istiyoruz. Kısa vadeli hedefimiz bu. Yani geçen sefer de yaptığımız gibi Türkiye'ye bu tahsis konusunda öncelik vermeye devam edeceğiz. Hem geleneksel motorlarda hem bataryalı elektriklide öncelik vermeye devam edeceğiz. Bu başarılı çalışmalarımızın sonunda da pazar payı gelecektir. Bundan eminim. Geçen yıl olduğu gibi bugünün de üzerinde büyüme devam edecek. 3 aylık dönemde yüzde 5'lik pazar payı var. Bu büyüme devam edecek."