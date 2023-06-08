Ortimobil L6 ve L7 segment elektrikli araçlar için Ar-Ge’ye başladı

Mehmet Nabi Batuk / MERSİN

Mersin Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçirdiği 3000 metrekare kapalı fabrikasında; lüks elektrikli golf otomobilleri üretimine başlayan Ortimobil, model portföyünü geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlk etapta 5 farklı lüks elektrikli golf otomobili modelini piyasaya sunan firma; 2 kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik ve kargo modelleriyle sektöre hızlı giriş yaptı. Ortimobil Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, yeni dönem hedeflerinin araçlarının boyutlarını ve menzillerini kademe kademe artıracak yeni model projeleri olduğunu kaydetti. Ar-Ge ekiplerinin özellikle L6 ve L7 segmentindeki elektrikli araç modelleriyle ilgili çalışmaları hızlandırdığını kaydeden Gökmen Akyürek, “Ortimobil markasıyla sektördeki yerimizi aldık. Tamamen lüks elektrikli taşıtlar üretmeyi hedefliyoruz. 2023 yılı bitmeden L6 ve L7 segmentinde hafif elektrikli arabaların üretimine geçmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz, Türk elektrikli otomobil endüstrisine katkı sağlamak ve önce ülkemize sonra da dünyaya elektrikli taşıtlar üretmek” dedi.

2 kişilik araçları şehir içi ulaşıma uygun olarak geliştirildi

Ortimobil Kargo modelinin 500 kg yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu aktaran Gökmen Akyürek, kapalı, açık, sabit ve hidrolikli kasa seçenekleriyle kullanıcılarına sunduklarını ifade etti. Kargo modelleriyle ilgili özellikle yemek sektörü ve sağlık sektöründen yüksek talep aldıklarını kaydeden Akyürek, "Turizm sektöründe; otellerde golf alanlarında ya da güvenlik hizmetlerinde kullanıma uygun modellerimizi ise 2 kişilik, 4 kişilik ve 6 kişilik olarak sunuyoruz. Bu modellerimiz küçük cargo box taşıma kutusu sayesinde hafif yükleri taşıma özelliği ile de tercih ediliyor. 2 kişilik modelimizi ayrıca şehir içi yollarda günlük kullanıma uygun olarak geliştirdik. Modellerimizdeki lüks ve konforlu ayrıntılar sektördeki diğer firmalardan farklılaşmamıza neden oluyor. Otomobillerimiz çevre dostu teknolojileriyle; oteller, fabrikalar, üniversiteler, hastaneler, tema parkları, tatil köyleri hava alanları vb. yerlerde kendine yer ediniyor” diye konuştu.

Gövde yazılım ve montaj hizmetlerinde yüzde 100 yerli üretim yapıyor

Piyasaya sundukları araçlarının şimdilik tek şarj ile 150 kilometre menzil sunduğunu ifade eden Gökmen Akyürek, şöyle konuştu: “Modellerimiz 4 teker bağımsız süspansiyon özelliği, ses sistemi, USP girişi, geri görüş kamerası, yeni nesil ayna sinyalizasyonu, güçlü motor teknolojisi, yeni nesil batarya düzeneği, lüks deri koltuklar, her koşula uygun 22 inç dişli tekerler, solar panel gibi standart özelliklere de sahiptir. Yüksek kalite batarya; tekerlek, amortisör gibi taşıyıcı ekipmanların dışında kalan; şasi, karoser ve kompozit, ABS, alüminyum gövde gibi parçaların üretiminde ve yazılım teknolojisi ile montaj hizmetlerinde yüzde 100 yerli üretim yapıyoruz. Üretilen araçlarımız testlere tabi tutularak kalitesi ve güvenilirliğinden emin olunduktan sonra kullanıma sunuluyor.”

Ortimobiller Dolmabahçe sarayında göreve başladı

Ortimobil araçların sahip olduğu kalite ve performans özellikleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinde göreve başarı ile başladığını belirten Gökmen Akyürek, şöyle devam etti: “Üretim bandından indirdiğimiz ilk araçlarımız Dolmabahçe Sarayı’nda görevlendirildi. Dolmabahçe Sarayı’na gelen misafirler Ortimobil araçlarla daha hızlı ve konforlu şekilde geziyor. Ayrıca önümüzdeki yaz sezonu öncesinde Bodrum ve Göcek gibi önemli turizm merkezlerinden de büyük talepler aldık. Bu talepleri hızla karşıladık. Şuanda araçlarımız Bodrum ve Göcek’teki konaklama ve turizm tesislerinde kullanılıyor. Türkiye’nin her yerinde Ortimobil araçlar daha çok görülmeye devam edilecek.”