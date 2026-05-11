Oto ekspertiz ücretlerine alt ve üst sınır geliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve görüşe açılan “Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile otomotiv sektöründe yeni bir döneme giriliyor.

Düzenleme ile özellikle ikinci el araç alım-satımında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenirken, ekspertiz süreçlerinin tamamen dijital altyapıya taşınması ve fiyatlandırmanın daha sıkı şekilde denetlenmesi planlanıyor.

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi fiyatlandırma konusunda getirilen değişiklikler oldu. Buna göre Bakanlık, meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır yani taban ve tavan fiyat belirleme yetkisine sahip olacak.

Ücretler aracın sınıfına (binek, ticari vb.) ve sunulan hizmetin kapsamına (full paket, motor testi vb.) göre değişiklik gösterecek. Ayrıca kira ve işletme maliyetleri dikkate alınarak fiyatların il veya ilçe bazında farklılaştırılabilecek.

Karekodlu doğrulama ve geçmiş kayıt takibi geliyor

Bakanlık bünyesinde kurulacak “Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi” ile tüm ekspertiz raporlarının dijital ortama taşınması hedefleniyor. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, raporlar üzerinde yer alacak karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anlık olarak sorgulayabilecek.

Ayrıca aracın tescil, muayene, kilometre ve servis kayıtları da sistem üzerinden görüntülenebilecek. Verilerin eksiksiz şekilde sisteme yüklenmesi zorunlu olacak ve böylece ekspertiz raporlarında sonradan değişiklik yapılmasının önüne geçilecek.

Hata ve eksikliklerde tazminat sigortadan karşılanacak

Düzenleme, ekspertiz işletmelerine ağır bir sorumluluk yüklüyor. Eğer hazırlanan raporda bir hata, eksiklik veya gizlenmiş bir kusur varsa ve bu durum aracın rayiç değerini düşürüyorsa; oluşan değer farkından veya onarım masraflarından ekspertiz işletmesi sorumlu olacak. Bu tazminatlar, işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu mesleki sorumluluk sigortasından karşılanacak.

5 gün içinde itiraz edilebilecek

Sabah'ın haberine göre raporun hatalı olduğunu düşünen taraflar için hızlı bir itiraz mekanizması kuruluyor: Vatandaşlar, ekspertiz raporlarına ilişkin itirazlarını 5 gün içinde sistem üzerinden yapabilecek. İşletmeler ise bu itirazlara en geç 3 gün içinde gerekçeli bir yanıt vermek zorunda olacak.

İtirazın haklı bulunması durumunda araç yeniden muayene edilecek ve ekspertiz raporu ücretsiz olarak yenilenecek.