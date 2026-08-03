Oto kiralamadan ilk yarıda 64,4 milyar TL’lik yatırım

BARIŞ SEDEF

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, 2025 yılında sektörün 121 milyar TL yatırım yaptığına vurgu yaparak, “İlk 6 ayda 64,4 milyar liralık bir yatırım var. Yani yatırımlar devam ediyor. Aktif büyüklüğümüz 393 milyar TL'ye ulaştı” diye konuştu. Tangün, sektörün altıncı ay sonu itibarıyla, günlük kiralamadaki filo büyüklüğünün 168 bin, operasyonel kiralamadaki filo büyüklüğünün ise yaklaşık 238 bin olduğunu kaydetti. Filodaki toplam araç sayısının 405 bin dolayında olduğuna vurgu yapan Tangün, “Bu rakamları geçtiğimiz sene ile karşılaştırdığınızda, yani 2025'in üzerinde, 2024 ile benzer yerlerde, şu anda daha stabil giden bir filo büyüklüğümüz var. Burada 2025 yılına baktığımızda, yaklaşık 129 milyarlık araç yatırımı var. Şu anda 2026'da da, sene başından bugüne 90 milyar liralık vergi ödendi. 2025 yılında 133 bin adet araç satın alınmış, 2026 yılında da şu ana kadar, ilk 6 ayda 96 bin 500 araç alındı” şeklinde konuştu.

Türkiye Avrupa'nın 5'te 1'i düzeyinde

Operasyonel kiralama sektörünün 2020'den beri biraz artan, biraz azalan bir trend izlediğini ifade eden Tangün, “Burada tabi ekonomide yaşadığımız dalgalanmalar, faiz maliyetleri, araçların maliyetleri, finansa erişim, KOBİ’lerin finansal durumu, bizim sektörlerimizi etkiliyor. Bugün Türkiye'deki ticari amaçlı kullanılan araçların yüzde 10'u kiralanıyor. Bu rakam Avrupa'ya baktığımızda yüzde 50'ler, 60'lar hatta 60'ların üzerine çıkıyor. Yani bugünkü haliyle Türkiye Avrupa'nın 5'te 1'i seviyesinde. Bu çok ciddi bir potansiyel demek. Ve biz bunu sektör olarak hak ettiği yerlere, ulaşması gereken pazar paylarına getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tüketici davranışlarında ve taleplerinde çok ciddi bir değişim yaşandığını kaydeden Tangün, “Yani yeni nesile baktığınızda kullanım sahipliğin önüne geçiyor. Bu trend çok net görünüyor. Tabii bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde hala kişi başı araç sayısı düşük, 200'ler civarında. Bu Amerika'da 800, Avrupa'da 600 küsürler civarında. Özellikle genç nesilde bu trendi her yerde net bir şekilde görüyoruz. Ve gelişmiş ülkelere baktığımızda da kişi başı araç sahipliğinin artmadığını ya sabit kaldığını ya da bazı yerlerde azalma olduğunu görüyoruz. Bunlar çok önemli trendler” diye konuştu.