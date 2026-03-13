Oto Seç Otomotiv SWM G01 Pro’yu vitrine çıkardı

MAHİR SOLMAZ

Oto Seç Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yıldırhan, lansmanda yaptığı açıklamada SWM markasının Türkiye’de üretime başlamasının otomotiv sektörü açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek şunları söyledi, “Türkiye’de üretilen SWM G01 Pro’yu Diyarbakır’da otomobil kullanıcılarıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Oto Seç olarak uzun yıllardır bölgemizde otomotiv sektöründe hizmet veriyoruz. Araç satışından renta-car hizmetlerine, sigortadan servis hizmetlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyoruz. SWM markasının Diyarbakır’daki temsilcisi olmak ve bu yeni modeli bölgemize kazandırmak bizim için önemli bir adım.”

Yıldırhan, lansmana özel olarak otomobil severler için finansman desteği de sunduklarını belirterek şu bilgiyi paylaştı, “SWM G01 Pro modelinin lansmanına özel olarak müşterilerimize kredi kartı ile 500 bin TL’ye kadar, 6 ay vadeli sıfır faiz finansman desteği sunuyoruz. Bu avantajın otomobil kullanıcıları için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.” Diyarbakır’da otomotiv sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Oto Seç Otomotiv, araç satışının yanı sıra rent-a-car, sigorta, servis ve filo kiralama hizmetleriyle bölgedeki otomobil kullanıcılarına kapsamlı çözümler sunuyor.