Otoda aylık satış 200 bine dayandı!

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Türkiye otomotiv pazarı rekor üstüne rekor kırıyor. Faiz ortamına ve finansmana erişimdeki zorluklara rağmen satışlardaki ivme özellikle yılın son çeyreğinde hızlandı. EKONOMİ gazetesine konuşan sektör temsilcileri, aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yaklaşık 195 bin adede yaklaştığını belirtti. Bugüne kadar aylık bazda en yüksek satış, 170 bin 249 adetle Aralık 2024’te gerçekleşmişti. Bu yıl aralık ayında 195 bin adet olarak öngörülen seviye, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17’nin üzerinde bir büyümeye işaret ediyor.

ODMD verilerine göre, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ise toplam pazar yüzde 10,16 artarak 1 milyon 176 bin 780 adede ulaştı. Aralık ayındaki yaklaşık 195 bin adetlik satışla birlikte yıl sonunda toplam pazarın 1 milyon 350 bin adedi aşması bekleniyor.

Altın bozdurulup otomobil alındı

Pazardaki hareketliliği değerlendiren sektör temsilcileri, özellikle yatırım araçlarındaki getirilerin otomobile yöneldiğine dikkat çekiyor. Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen ve BYD gibi markaların bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, aralık ayında satışların beklentilerin üzerinde seyrettiğini belirterek, “Kampanyalar, ötelenmiş talebin yanı sıra altın piyasasındaki gelişmeler satışları ciddi biçimde destekledi. Altın ve faizden iyi kazanç sağlayanlar, altını bozdurup araç almaya yöneldi” dedi.

Aralık ayında bazı markaların araçlarının gümrükte beklemesi ve gemi gecikmeleri nedeniyle arz tarafında sınırlı sorunlar yaşandığını da hatırlatan Gülan, “Bu araçlar zamanında gelseydi 200 bin adetlik satış rahatlıkla görülebilirdi. Mevcut durumda aralık satışlarının 190-195 bin adet bandında olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu. ODMD’ye yakın kaynaklar da aralık ayında satışların 190 bin adedi aştığına işaret ediyor.

2026 için beklenti: Temkinli iyimserlik

Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, Türkiye otomotiv pazarının son yıllarda üst üste rekorlar kırdığına dikkat çekerek, bu büyüme trendinin tamamen sona ermeyeceğini ancak hız keseceğini ifade etti. Yantaç, 2026 yılı için pazar beklentilerinin 1,3 milyon adet seviyesinde şekillendiğini söyledi. Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran da benzer bir değerlendirme yaparak, “2026 için öngörümüz 1,3 milyon adetlik bir pazar” dedi. Sektör yetkililerine göre 2026, rekorların ardından bir “denge yılı” olacak. Finansman koşulları, faiz politikası ve tüketici güveni, pazarın yönünü belirleyecek temel başlıklar olarak öne çıkıyor.

Satışların yüzde 70’ten fazlası peşin

Satışlardaki bu güçlü seyrin en dikkat çekici unsurlarından biri ise finansman yapısı. Krediye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle otomobil satışlarının yüzde 70’ten fazlası peşin gerçekleşiyor. Bazı segmentlerde bu oran yüzde 80’e kadar çıkıyor. Taşıt kredilerinde düşük kredi tutarları ve kısa vadeler, tüketiciyi alternatif finansman kaynaklarına yöneltirken; döviz, altın ve mevduattan elde edilen kazançların otomobil talebini beslediği belirtiliyor.

Ocakta otomobillere kur zammı geliyor

Aralık ayındaki agresif satış kampanyalarının ardından Ocak 2025 itibarıyla otomotiv pazarında fiyatların artması bekleniyor. Sektör temsilcileri, yeni model yılı olmasının yanı sıra 2024’ten kalan araçlara da ocak ayı itibarıyla kur zammının yansıtılmasını beklediklerini ifade etti.

Bozkurt: 2026, rekorun altında kalabilir

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, kasım ayındaki güçlü performansın aralık ayında da devam ettiğini belirterek, “Geleneksel olarak yılın en yoğun satış ayı olan Aralık’ta tüm markalar yıllık hedeflerini tutturmak adına en cazip kampanyalarını devreye alır. Bu nedenle hem filo hem perakende müşterileri açısından oldukça hareketli bir ay bekliyoruz. Yılın 1 milyon 350 bin adet bandında kapanacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Bozkurt, 2026 yılına yönelik beklentilerini ise şöyle özetledi: “Ekonomistlerin değerlendirmelerine bakıldığında ağırlıklı olarak 2026 ilk yarının 2025 yılının devamı niteliğinde olacağı öngörülüyor. Yılın ikinci yarısı için ise küresel gelişmeleri ve ekonomik göstergeleri yakından takip etmek gerekecek. Şu anda tahmin yapmak için çok erken bir süreç ancak 2026 yılının, 2025’e kıyasla rekor adetlerin bir miktar altında adetler ile sonuçlanacağını öngörüyoruz.”