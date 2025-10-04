Otomobil devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Fransız otomobil üreticisi Renault, maliyetleri azaltma hedefiyle destek birimlerinde çalışan yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Fransız L’Informé’un haberine göre, “Arrow” adı verilen plan kapsamında şirketin insan kaynakları, finans ve pazarlama gibi destek birimlerinde yaklaşık yüzde 15’lik bir personel kesintisi öngörülüyor. Söz konusu kesintilerin, Renault’nun Paris yakınlarındaki Boulogne-Billancourt’taki genel merkezinde ve diğer küresel ofislerinde uygulanması bekleniyor. Haberde, nihai kararın yıl sonuna kadar açıklanacağı belirtildi.

Renault: Plan doğru, kesin bir karar yok

Renault, maliyet azaltma planlarını doğrularken, işten çıkarma konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını açıkladı. Şirket sözcüsü, “Otomotiv pazarındaki belirsizlikler ve yüksek rekabet ortamı nedeniyle operasyonlarımızı sadeleştirme, uygulamaları hızlandırma ve sabit maliyetleri optimize etme yollarını değerlendiriyoruz” dedi.

İlk 6 ayda 11,2 milyar Euro zarar açıklamıştı

2024 sonu itibarıyla 98 bin 636 çalışanı bulunan Renault, temmuz ayında 11,2 milyar euroluk (13 milyar dolar) ilk yarı net zarar açıklamıştı. Bu zararın 9,3 milyar Euro'su Japon ortağı Nissan’daki değer düşüklüğünden kaynaklanmıştı.

Söz konusu etkiler hariç tutulduğunda bile şirketin net karı 461 milyon Euro'ya gerileyerek geçen yılın üçte birine düştü. Renault, bu düşüşü zayıf ticari araç pazarı, elektrikli araç maliyetleri ve artan rekabet baskısı ile açıkladı.