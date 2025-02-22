Otomobil devi BMW’den kritik karar! 600 milyon sterlinlik yatırım askıya alındı

Otomotiv devi BMW, elektrikli otomobil talebinin düşmesiyle 600 milyon sterlinlik yatırım planını askıya aldı.

BMW Group, Oxford'un eteklerindeki Mini otomobil montaj fabrikası Cowley'e yaptığı yatırımı durdurdu.

4 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyordu

BMW, devlet destekli yatırımla desteklenen ve elektrikli araç üretiminde 4.000 kişiye istihdam sağlayacağı tahmin edilen BMW, şimdi Cowley tesisinde pille çalışan Mini üretme planlarını gözden geçirecek.

BMW iyileştirme yatırımını askıya aldı

2000 yılından bu yana Mini'nin sahibi olan Alman otomobil üreticisi BMW 2023 yılında Mini'nin elektrikli üretimi için Cowley fabrikasını iyileştirme yatırımını duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Otomotiv endüstrisinin karşı karşıya olduğu çok sayıda belirsizlik göz önüne alındığında, BMW Group şu anda Oxford'da akülü elektrikli Mini üretimini yeniden başlatma zamanlamasını gözden geçiriyor" denildi.