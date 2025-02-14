Otomobil devi Porsche, bin 900 kişiyi işten çıkaracak

Alman otomobil devi Porsche, önümüzdeki on yıl içinde bin 900 çalışanını işten çıkaracak. Şirket, Zuffenhausen ve Weissach'taki iki Alman tesisinde personel sayısını yüzde 15 oranında azaltmayı planlıyor ve bu hedefe 2029 yılına kadar ulaşmayı amaçlıyor.

Erken emeklilik ve kıdem tazminatı için önlem

Porsche, çalışan sayısını azaltmak için erken emeklilik ve kıdem tazminatı paketleri gibi gönüllü önlemler almayı planlıyor ve yeni işe alımlarda "kısıtlayıcı bir yaklaşım" benimseyecek.

Şirket, son yıllarda elektrikli araç talebinde yaşanan düşüşle birlikte Çin pazarında teslimatlarının gerilemesi ve maliyetleri düşürme baskıları nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu süreç, Porsche'nin elektrikli araç hedeflerinden geri adım atmasına ve bu yıl 800 milyon Euro'luk bir maliyetle daha fazla içten yanmalı motor ve plug-in hibrid model geliştirmeye yönelmesine yol açtı.

Porsche zor günler geçiriyor

Alman otomobil üreticisi Porsche zor günler geçiriyor. Satışlar düşüyor, karlar azalıyor ve üst düzey yöneticiler görevden alınıyor. ABD’de 911 ve Cayenne modellerine talep devam etse de şirketin tamamen ithalata bağımlı olması büyük bir risk oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik olası yeni gümrük vergileri getirme hamlesi Porsche’yi zora soktu. Şirketin en büyük pazarı artık Çin’i geride bırakarak ABD oldu. Ancak olası vergi artışı, Porsche’nin ABD’de üretim yapmasını kaçınılmaz hale getirebilir.